NTD: яблоками, морковкой и бамбуком отметили свои дни рождения панды в Московском зоопарке

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21:11 Эксперт прокомментировал заявление учёных о пользе бега для избавления от лишнего веса Врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных из Тайваньского университета о том, что самым эффективным для похудения видом спорта является бег трусцой.

21:08 Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Крыму Спасатели рассказали об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие выходные, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

21:07 В Совфеде оценили активизацию Украиной диалога с НАТО из-за ДРСМД Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Украины о том, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

21:07 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 3 августа Штормовое предупреждение в Свердловской области было решено продлить до 3 августа, сообщает TagilCity.ru.

21:04 США приступают к разработке запрещённых ДРСМД ракет Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в связи с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

21:03 В Нижегородской области рассказали о росте экспорта сельхозпродукции Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион за полгода увеличил экспорт продукции агропромышленного комплекса почти на четверть, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

21:01 Писаренко прокомментировала сообщение о смерти певицы Стрельченко Народная артистка РСФСР, певица Галина Писаренко в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Александры Стрельченко.

20:59 Хачанов рассказал, что он мог стать профессиональным баскетболистом Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал, что мог бы стать баскетболистом, если бы не занятия теннисом.

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20:47 МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.

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20:17 Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

20:11 Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал , что надеется в будущем достичь уровня своего отца — легендарного форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона.

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19:10 Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га Авиация Минобороны России за двое суток потушила в Красноярском крае пожары площадью 113 тыс. га. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

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19:08 Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане могут инвестировать в производства 1,56 млрд рублей Правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты ещё четырёх резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.

19:06 Адвокат Винника рассказал об изменившейся ситуации с его экстрадицией Тимофей Мусатов, адвокат арестованного в Греции россиянина Александра Винника, рассказал RT об изменении ситуации с возможностью экстрадиции его клиента в США или Францию.

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18:49 Малком рассказал, почему перешёл из «Барселоны» в «Зенит» Бразильский новичок «Зенита» Малком прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

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18:40 МИД Нидерландов поддержал выход США из ДРСМД Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что поддерживает выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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18:26 Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР Американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.