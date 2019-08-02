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NTD: яблоками, морковкой и бамбуком отметили свои дни рождения панды в Московском зоопарке
В Московском зоопарке впервые отметили день рождения двух панд, которых этой весной привезли из Китая. Диндин и Жуи, которые уже успели стать настоящими любимцами российской публики, получили в подарок от зоопарка «полезные» тортики и другие любимые угощения, передаёт NTD.

Красивый, вкусный, а главное — полезный торт! Такое угощение получили в день рождения две панды в Московском зоопарке. Самочке Диндин исполнилось два года, а самцу Жуи — три.

СВЕТЛАНА АКУЛОВА, директор Московского зоопарка: И сегодня вот мы им сделали подарки — это два торта. И надеемся, что им они понравятся! И подарки в виде подарочных упаковок, бамбук их любимый. Поэтому я надеюсь, что они тоже запомнят этот свой первый день рождения у нас, в Московском зоопарке.

Диндин и Жуи приехали из Китая в конце апреля, а на публике появились после карантина — в начале июня. Бамбуковые мишки пользуются большой популярностью. И сейчас, несмотря на прохладную погоду, в зоопарке много гостей.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Сегодня день рождения! И конечно же, мы узнали о том, что будет такой праздник — и с удовольствием пришли на него поздравить Жуи и Диндин, потому что очень любим этих милых животных.

Панды полакомились яблоками, морковкой и бамбуком. По словам сотрудников зоопарка, Диндин ведёт себя, как истинная леди. А Жуи — рубаха-парень, который всегда рад пообщаться с людьми.

Дата выхода в эфир 01 августа 2019 года.

 

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