Guardian: против «врага демократии» — чехи не хотят премьера-миллиардера

Около 250 тыс. человек вышли на протестную акцию против главы чешского правительства Андрея Бабиша, пишет The Guardian. По словам издания, оппозиция обвиняет премьер-министра, который является вторым богатейшим человеком в стране, в использовании политического положения ради собственных интересов, а также в работе на Службу госбезопасности Чехословакии при коммунистическом режиме.

Накануне порядка 250 тыс. чехов вышли на улицу, требуя отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Этот протест стал крупнейшим проявлением недовольства в республике со времён «бархатной революции» 1989 года, которая завершилась падением коммунистического строя в Чехословакии, пишет The Guardian.

Миллиардер и второй богатейший человек в стране Бабиш строил свою предвыборную кампанию на обещании бороться с коррупцией. Но в результате он сам стал восприниматься «символом должностных злоупотреблений», отмечает издание.

Демонстранты со всех уголков Чехии собрались в пражском парке Летна, чтобы выразить своё недовольство главой правительства. Участники акции, державшие в руках чешские флаги и плакаты, высмеивающие премьера, одобрительно приветствовали выступления ораторов, которые один за другим называли Бабиша «врагом демократии».

Но в этом современном протесте звучали отголоски прошлого. Подиум, с которого произносились речи, находился рядом со зданием МВД Чехии, которое использовали для допроса диссидентов при коммунистическом режиме, утверждает The Guardian.

Кроме того, на соседнем многоэтажном здании вывесили флаг со слоганом «Правда и любовь должны победить». Это была прямая отсылка к философии Вацлава Гавела, драматурга и диссидента, который стал первым лидером посткоммунистической Чехословакии, поясняет издание.

«Я был здесь в 89 году с сыном на плечах, — рассказал изданию один из участников протеста, 56-летний Мартин Экснер, пришедший на митинг с флагом ЕС. — В то время казалось, что внезапно включили свет. Но мы были наивны. Мы не закончили. Мы должны были добиться, чтобы главные коммунистические аппаратчики понесли законное наказание. Мы думали, они каким-то образом извинятся, исправятся и прекратят делать то, что они делали».

«Сначала, когда президентом был Гавел, казалось, что всё хорошо. Но с тех пор мы движемся в ином направлении. Мы здесь, чтобы завершить «бархатную революцию», — добавил собеседник The Guardian.

С апреля в Праге прошло уже пять протестов против главы правительства. Оппозиция считает, что его деловые и политические интересы противоречат друг другу. Кроме того, политика обвиняют в том, что при коммунистах он работал на Службу госбезопасности Чехословакии, ссылаясь на документальные доказательства, которые сам Бабиш отрицает.

Давление на премьера начало расти после утечки двух аудитов Европейской комиссии. В них говорится, что он использовал своё политическое положение, чтобы получать субсидии Евросоюза для своего гигантского конгломерата Agrofert.

Противники Бабиша также полагают, что он пытался подорвать независимость судебной системы. По мнению оппозиции, он назначил новым министром юстиции Марию Бенесову, которая ранее была советницей президента Милоша Земана, чтобы дело о его возможных манипуляциях с грантами ЕС не дошло до суда.

Бабиш назвал все обвинения против него «политическим заговором». Он пообещал, что никогда не подаст в отставку. И, судя по всему, ему удастся сохранить свой пост по крайней мере в краткосрочной перспективе, признаёт издание.

Организованное оппозицией парламентское голосование по вотуму недоверия Бабишу наверняка ждёт провал. Социал-демократы и коммунисты уже пообещали, что поддержат действующего главу правительства.

Но организаторы протеста тоже не собираются сдаваться. Они обещают провести крупнейшую акцию, которую, по некоторым данным, планируется совместить с празднованием 30-летия «бархатной революции».

«Если взглянуть на общую тенденцию, можно увидеть, что у Бабиша множество политических проблем, помимо демонстраций, — заявил The Guardian чешский политолог Любомир Копечек. — В более долгосрочной перспективе, возможно, через шесть, семь или восемь месяцев, они приведут к каким-либо последствиям, возможно, к отставке или роспуску кабмина».