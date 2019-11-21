Frankfurter Allgemeine: убийцу сына экс-президента Германии признали психически нездоровым

На допросе убийца немецкого врача Фрица фон Вайзеккера заявил, что мотивом его преступления послужила неприязнь, сообщает Frankfurter Allgemeine. При этом следствию удалось установить, что с жертвой его не связывают никакие личные отношения. Психиатр, обследовавший обвиняемого, считает полиция имеет дело с сумасшедшим.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ: Сотрудники комиссии по убийству допросили подозреваемого ещё вчера. Он дал показания. Родом он из Рейнланд-Пфальца. По его показаниям, мотивом преступления послужила неприязнь к семье убитого. Он рассказал, что вчера сел на поезд и приехал из Рейнланд-Пфальца на лекцию в Берлин, после того как узнал о ней в интернете. В Рейнланд-Пфальце он купил себе нож.



После этого он приехал на мероприятие в Берлине, слился с толпой, а в конце выступления совершил нападение. 33-летний полицейский попытался ему помешать. При этом получил потенциально опасные для жизни ранения. Сейчас подозреваемый задержан. Сегодня его обследовал психиатр. Предварительный результат этого обследования заключается в том, что он страдает от психического заболевания. В связи с этим прокуратура отправит его не под арест, а в психиатрическую больницу.



Никакие личные отношения обвиняемого и убитого не связывают, так что можно сказать, что неприязнь вызвана сумасшествием. И потому я бы не хотел распространяться об остальных подробностях допроса.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года