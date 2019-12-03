1+1: «смелый боец, воевал три года» — убийца трёхлетнего ребёнка в Киеве успел отличиться в Донбассе

Полиция Киева задержала двоих мужчин, которые подозреваются в покушении на убийство бизнесмена, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок. Как передаёт «1+1», оба оказались бывшими участниками АТО. Командир одного из убийц охарактеризовал его как смелого бойца, который ушёл с войны из-за посттравматического синдрома.

Стреляли в отца, а убили ребёнка. Полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в покушении на Вячеслава Соболева. Оба они — бывшие бойцы АТО. Во внедорожник бизнесмена и депутата Киевского облсовета стреляли прошлым вечером в центре Киева возле его ресторана. Пуля попала в трёхлетнего мальчика, который находился в салоне. Ребёнок умер по дороге в больницу. Валерия Ковалинская расскажет о новых подробностях и трёх версиях следствия.

Чёрное авто с тем самым номером, который был вчера на машине со следами от пули, снимок которой облетел все СМИ. Рядом находится охранник, который держит руку на оружии. Это — бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, который приехал в морг.

ВЯЧЕСЛАВ СОБОЛЕВ: Не дай бог, когда такое.

Здесь сейчас находится тело его трёхлетнего сына Саши. Накануне вечером семья Соболевых вышла из ресторана в центре столицы, который принадлежит главе семьи, и села в авто. Сразу же прозвучал выстрел. Пуля попала в переднюю дверь, но прошла мимо водителя и попала в ребёнка. По словам свидетелей, отец взял сына на руки и просил о помощи, однако мальчик умер в карете скорой помощи.

Певица Ирина Билык, которая была крёстной мамой мальчика, опубликовала его фото в соцсетях.

ЦИТАТА: Мой маленький ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость.

Уроженец Енакиево, а сейчас депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, который, очевидно, был мишенью киллера, — известный бизнесмен. Всего у него было пятеро детей от трёх браков. Второй брак был с дочерью российского сенатора и фармацевта Бориса Шпигеля, бывшей женой певца Николая Баскова. Также он является основателем торговой сети, которая продолжила работать на оккупированных территориях Донбасса.

Сам Соболев указал, что сеть продал ещё в 2007 году. Автомобиль, в котором произошла трагедия, он арендует у компании, которая также фигурирует в уголовном деле относительно финансирования терроризма на неподконтрольных территориях.

ДЕНИС КАЗАНЦЕВ, блогер: Он также является известным донецким бизнесменом, который владел сетью супермаркетов «Обжора». Его активы, возможно, не все, но очень много активов, остались на оккупированной территории. И уже после начала боевых действий и войны он как-то работает с ДНР. При этом то, что случилось, это покушение, оно может быть связано с переделом этих активов.

Глава нацполиции сейчас не комментирует, является ли сегодня Соболев фигурантом уголовных дел. Полиция рассматривает три версии нападения: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность и бывшая и нынешняя профессиональная деятельность. Сам Соболев не говорит, с чем связывает нападение на себя.

ВЯЧЕСЛАВ СОБОЛЕВ: Я много чего знаю. Пускай полиция разбирается.

А вот политический соратник Соболева вспоминает об угрозах в адрес коллеги.

ИВАН СТУПАК, депутат Киевского областного совета: Насколько мне известно, несколько лет тому назад он говорил, что у него продолжался перманентный имущественный конфликт с одним из судей Верховного суда Украины на то время. Сейчас он уже бывший судья Верховного суда. Это было по поводу большого комплекса.

ДЕНИС КАЗАНЦЕВ: Ему угрожали в записке, угрожали именно его родственникам. К этой записке была приложена лазерная указка с намёком на лазерный прицел.

Уже утром полиция задержала подозреваемых. В МВД говорят, что им 18 и 19 лет. Оба они — бывшие бойцы АТО. У одного из них даже есть орден за мужество. Стреляли они из номера хостела, находящегося в здании через улицу. У них даже была отдельная коробка для гильзы.

ИГОРЬ КЛИМЕНКО, глава нацполиции Украины: Нашли оружие, из которого было совершено это убийство. Была найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, поскольку было ночное время.

АНДРЕЙ КРИЩЕНКО, начальник полиции Киева: Изъяты также фальшивые документы, которые использовались.

В хостеле показали номер, который на сутки снял возможный убийца.

МУЖЧИНА: Проживал один человек.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Один человек? Вчера?

МУЖЧИНА: Да.

На этом стоп-кадре из видео — один из подозреваемых, который выходит из хостела через две минуты после выстрела. Задержанный — Андрей Лаврега, он просидел в окопах три года.

Данную информацию ТСН сообщил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии. Такие действия бойца он связывает с посттравматическим синдромом.

АНДРЕЙ ГЕРГЕРТ: В подразделении он выполнял обязанности снайпера, смелый боец, открытый, отвоевал три года. Он с войны ушёл со словами, что он больше не может.

Злоумышленникам грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Валерия Ковалинская, Сергей Моргун и Елена Лоскун, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 03 декабря 2019 года.