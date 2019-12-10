Reuters: Путин рассказал о причастности убитого в Берлине мужчины к теракту в Москве

Грузин Зелимхан Хангошвили, убитый в берлинском парке, сам был кровавым боевиком и среди прочего организовывал теракт в московском метро, унёсший жизни 98 человек. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил Владимир Путин. По его словам, российские власти делали запрос об экстрадиции этого человека, но их просьбы остались без внимания, сообщает Reuters.

Грузин Зелимхан Хангошвили, убитый в Берлине, сам был убийцей и совершал кровавые преступления на территории России. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил президент Владимир Путин. Более того, по его словам, Москва добивалась экстрадиции этого человека, но её просьба была проигнорирована, передаёт Reuters.

«Это боевик, причём очень жёсткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил Путин. При этом российский лидер не предоставил никаких доказательств своих слов, отмечает издание.

По признанию президента, он не знает, чем именно было вызвано убийство Хангошвили. «Это бандитская среда, и там может произойти всё что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — отметил он.

Преступление произошло в берлинском парке в августе. По данным следствия, подозреваемый вплотную подкатился на велосипеде к Хангошвили, который оттолкнул его и попытался скрыться. Но убийца погнался за ним и выпустил в жертву по меньшей мере две пули.

Немецкие следователи утверждают, что существует достаточно улик, указывающих на то, что за убийством стоят «российские или чеченские власти». Они заявляют, что Москва считала погибшего, который воевал против правительственных войск в Чечне, террористом.

Подозреваемый был задержан вскоре после убийства, и следователям удалось раскрыть его личность. В публикациях он фигурирует как Вадим К. или Вадим С., и немецкое издание Der Spiegel связывает его с российскими спецслужбами, подчёркивает Reuters.

На прошлой неделе представители Германии сообщили о выдворении двух работников российского посольства. В качестве причины называлось «отсутствие сотрудничества со стороны Москвы в расследовании убийства».

Россия назвала шаг Германии «недружественным» и пообещала принять ответные меры. На встрече «нормандской четвёрки» в Париже Путин подтвердил, что Москва намерена следовать «неписаному закону» и в качестве ответной меры выслать немецких дипломатов, обращает внимание Reuters.