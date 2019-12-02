Berliner Kurier: из музея «Штази» в Берлине украли 9 орденов

В прошедшее воскресенье группа злоумышленников пробралась в берлинский музей «Штази», пишет Berliner Kurier. Сообщается, что грабителями было украдено девять орденов: сейчас в отношении кражи ведётся расследование.

В минувшие выходные произошло ограбление в берлинском музее «Штази», сообщает Berliner Kurier. Злоумышленники разбили витрины и украли девять орденов и почётных украшений.

Как отмечает издание, полиция пока не уточняет, пострадали ли экспонаты, связанные с главой «Штази» Эрихом Мильке. Представители следствия отметили, что данные экспонаты представляют ценность лишь при наличии соответствующего сертификата, а также заявили, что не хотят затруднять ход следствия.

Согласно информации Berliner Kurier, взлом был обнаружен сотрудниками музея в минувшее воскресенье: при этом сообщается, что в субботу, вплоть до закрытия музея, все экспонаты были на месте. Местные криминалисты потратили почти целый день на поиски следов, которые помогли бы найти грабителей, однако их работа была осложнена тем, что весь пол был засыпан осколками витрин.

Версия следователей состоит в том, что преступники проникли в музей через окно на первом этаже: вполне возможно, что оно оставалось открытым.