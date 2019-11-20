Bild: из-за «Границы» восточноевропейские банды угонщиков столкнулись в Германии с серьёзными проблемами

03:00 СМИ: Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» Коке арестован за контрабанду наркотиков Испанский футболист Серхио Контрерас Пардо, также известный как Коке, арестован испанской полицией по подозрению в участии в группировке, занимающейся контрабандой наркотиков.

03:00 Чавушоглу назвал лицемерием высказывания главы ЕП о встрече с ним Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал лицемерием высказывания главы Европарламента Давида Сассоли о том, что европейский дипломат якобы осудил операцию Турции в Сирии во время встречи с турецким министром.

03:00 Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям По итогам поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве Абубакар Нурмагомедов будет вынужден пропустить 180 дней по медицинским показателям.

03:00 Додон: кабинет Кику взял курс на восстановление отношений с Россией Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью телеканалу «Молдова 1», что правительству нового премьер-министра Иона Кику за неделю удалось сделать больше для восстановления стратегического партнёрства с Россией, чем его предшественникам за годы.

03:00 Трюдо назначит Фриланд своим заместителем Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен назначить министра иностранных дел Христю Фриланд вице-премьером страны.

03:00 В «Сочи» отказались комментировать возможное назначение Бердыева Генеральный директор ФК «Сочи» заявил, что в настоящее время командой руководит Роман Березовский и клуб не будет обсуждать других кандидатов.

03:00 Трусова рассказала, что делает с выброшенными на лёд мягкими игрушками Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что у неё есть комната, полностью заставленная мягкими игрушками.

03:00 В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

03:00 Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру Лучший боксёр мира вне зависимости от весовой категории украинец Василий Ломаченко считает, что Сергей Ковалёв уже не сможет выйти на топ-уровень в силу возраста.

03:00 Российский участник Детского Евровидения госпитализирован Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.

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03:00 «Нижний Новгород» уступил «Газиантепу» в матче баскетбольной Лиги чемпионов В матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов «Нижний Новгород» проиграл на выезде турецкому «Газиантепу».

03:00 В Совфеде оценили признание космоса новой оперативной сферой НАТО Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс признал космос новой оперативной сферой.

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03:00 Путин планирует приехать в Израиль в январе Президент России Владимир Путин планирует посетить Израиль в январе 2020 года по случаю Дня памяти жертв Холокоста и открытия монумента в память о жертвах Второй мировой войны и блокады Ленинграда в частности.

03:00 СМИ: Агент Ибрагимовича встретился с представителями «Милана» Известный агент Мино Райола, представляющий интересы 38-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича, провёл переговоры с руководством «Милана».

03:00 СМИ: Все возвращённые Россией корабли прибыли в украинский порт Все три украинских корабля, которые накануне были возвращены Украине российской стороной, прибыли в порт Очакова в Николаевской области.

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03:00 Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком.

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03:00 Эксперт прокомментировал число аварий с участием такси Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал число аварий с участием такси.

03:00 Вяльбе рассказала о физическом состоянии Устюгова Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась информацией о физическом состоянии одного из лидеров национальной сборной Сергея Устюгова.

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03:00 НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

03:00 Эксперт оценил возможные последствия введения минимальной стоимости табачных изделий Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал возможные последствия установления минимальной цены на изделия из табака.

03:00 Эксперт оценил идею введения официальной продажи «красивых» автономеров в России Член президиума «Офицеров России» генерал-майор полиции Владимир Михалевич в беседе с Nation News прокомментировал идею введения в России официальной продажи «красивых» автомобильных номеров.

03:00 В Совфеде предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках В Совфеде рассказали об инициативе отдавать преимущество товарам, произведённым в России, при планировании и проведении госзакупок в муниципалитетах, госучреждениях и ведомствах, сообщает «Парламентская газета».

03:00 В Москве пройдёт квиз о конкуренции для студентов Квиз о конкуренции для студентов впервые пройдёт в Москве в рамках проекта «Дни московской конкуренции» 28 ноября, сообщает НСН.

03:00 Власти Салехарда заявили о намерении выдать новые участки многодетным семьям Городские власти Салехарда сообщили о планах выдать новые участки многодетным семьям, ранее получившим землю под строительство домов в болотистой местности, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии города.

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03:00 Овечкин признался, что хотел бы видеть сына хоккеистом Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы создать в семье хоккейную династию.

03:00 «Росконтроль» рассказал о проверке творога на соответствие требованиям Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки семи марок творога с массовой долей жира 9%, сообщает ФАН.

03:00 Эксперт оценил новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД Кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД.

03:00 В Департаменте транспорта Москвы рассказали о привилегиях для пассажиров МЦД Руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала, как воспользоваться всеми привилегиями МЦД и сэкономить средства на поездках.

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03:00 Помпео обсудил с главой МИД Турции вопросы обороны и безопасности Госсекретарь США Майк Помпео в среду обсудил на встрече в Брюсселе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы обороны и безопасности.

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