Bild: из-за «Границы» восточноевропейские банды угонщиков столкнулись в Германии с серьёзными проблемами

Ущерб на сумму €60 млн и более 10 тыс. украденных машин: пользуясь отсутствием границ в ЕС, в Берлине высокопрофессионально орудуют банды автоворов из Восточной Европы. Полиции Германии при поддержке коллег из других европейских стран наконец удалось добиться впечатляющих успехов в борьбе с угонщиками — в рамках финансируемого Брюсселем проекта «Граница», сообщает Bild.
Пользуясь отсутствием границ в Европейском союзе, в Берлине высокопрофессионально орудуют банды автомобильных воров из Восточной Европы, пишет Bild.
Впрочем, при поддержке коллег из других европейских стран полиции Германии в рамках финансируемого Брюсселем проекта «Граница» всё же удалось добиться «впечатляющих успехов» в борьбе с подобными бандами и организованными преступными группировками из России, сообщает немецкий таблоид.
В частности, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили 88 банд, задержали 350 подозреваемых, обыскали более 400 квартир и других помещений, а также конфисковали 685 украденных машин, большое количество оружия и наркотиков, перечисляет издание.
В результате было возбуждено более 2,2 тыс. уголовных дел. На данный момент судьи уже вынесли 47 обвинительных приговоров, и это только начало, уверяет Bild.
В общей же сложности, уточняет немецкий таблоид, банды угонщиков из Восточной Европы нанесли Германии ущерб на сумму €60 млн. По оценкам полиции Германии, воры украли более 10 тыс. автомобилей.
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