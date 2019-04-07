Bild: американские дипломаты превзошли иностранных коллег по числу нарушений ПДД в Берлине

Иностранные дипломаты превышают скорость, неправильно паркуются и ежегодно становятся виновниками десятков ДТП на улицах Берлина, пишет немецкий таблоид Bild. С тех пор как пост президента США занял Дональд Трамп, американский дипломатический корпус поднялся на первую строчку среди нарушителей правил дорожного движения в Германии — очевидно, следуя принципу «Америка прежде всего».

Иностранные дипломаты делают улицы Берлина небезопасными, пишет немецкий таблоид Bild. Они превышают скорость, неправильно паркуются и вызывают несчастные случаи, порой с серьёзным ущербом и тяжело пострадавшими.

За прошедший год полиция Берлина зафиксировала свыше 21700 дорожно-транспортных нарушений с участием дипломатов. На первом месте среди нарушителей оказался дипломатический корпус США, отмечает издание. С тех пор как пост американского президента занял Дональд Трамп, водители от года к году уверенно продвигались к вершине рейтинга, следуя принципу «Америка прежде всего», уверяет немецкий таблоид.

По состоянию на 15 марта, в Берлине было зарегистрировано 2706 автомобилей дипломатов — а это на 300 меньше, чем в 2016 году. Также сюда следует включить 25 машин генерального консульства Турции, которые не оформлены под какими-либо специальными номерами.

Самый большой дипломатический автопарк принадлежит США. Число транспортных средств в нём составляет 264 автомобиля. Второе место занимает Россия с 158 машинами, третье — Китай с 115 автомобилями. У таких небольших стран, как Гондурас, Доминиканская республика или Сомали, в Берлине есть лишь по одной машине.

Преобладающее большинство нарушений — это случаи неправильной парковки или превышения скорости, отмечается в статье. Однако в прошлом году с участием дипломатических автомобилей произошло и 79 ДТП. В 27 из них пострадали люди: 32 человека отделались лёгкими повреждениями, двое тяжело пострадали. В 50 случаях водители безответственно покинули место происшествия.

Благодаря дипломатическому иммунитету они не могут подвергаться преследованию, и с них нельзя взыскать никаких штрафов. Из-за этого Берлин в прошлом году потерял доход на сумму почти €390 тыс. В 2017 году эта сумма составила почти €370 тыс.

По данным немецких властей, в 2018 году правила дорожного движения чаще всего нарушали сотрудники посольства США, однако точное число таких случаев установить не удалось. С тех пор как президентом стал «грубоватый в политике» Дональд Трамп, его дипломаты начали стремительнее передвигаться по берлинским улицам, подчёркивает Bild. В 2016 году американцы занимали лишь пятое место среди нарушителей ПДД в Берлине. Годом позже они уже очутились на второй строчке, хотя количество американских автомобилей в немецкой столице осталось примерно тем же.

По данным издания, в прошлом году второе место среди нарушителей заняли водители дипкорпуса Греции, насчитывающего всего 29 автомобилей. На третьей позиции оказалась Россия, за которой следуют Йемен, Казахстан, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Черногория.

«Дипломаты у нас в стране в гостях, и они должны соблюдать наши правила дорожного движения. Даже неправильно припаркованные автомобили на пути эвакуации могут быстро превратиться в опасность для жизни», — считает политик ХДС Петер Трапп.

Как поясняет Bild, штрафы и наказания не распространяются на нарушителей с дипломатическим паспортом. Так происходит в соответствии с немецким законодательством для укрепления отношений между странами. Впрочем, МИД Германии утверждает, что занимается рассмотрением соответствующих вопросов и регулярно указывает иностранным представителям на необходимость соблюдать местные законы, пишет Bild.