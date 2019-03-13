Times: беспилотные автомобили заподозрили в расизме

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WT: никакой угрозы — Госдеп прокомментировал попытку дипломата США пронести мину в Шереметьево Washington Times
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Семак считает, что «Зенит» имеет шансы на выход в четвертьфинал ЛЕ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» заявил, что его команда имеет шансы на продолжение борьбы в турнире, несмотря на поражение со счётом 3:1 в первом матче.
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Макрон: соглашение по брекситу не может быть пересмотрено
Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования британского парламента, заявил, что соглашение о брексите не может быть пересмотрено.
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СКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
Хоккеисты СКА с минимальным счётом сумели переиграть ярославский «Локомотив» в стартовом поединке полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В МВД прокомментировали недопуск RT на митинг за свободу интернета
Допуск представителей СМИ на митинг не входит в компетенцию полиции, этим занимаются организаторы мероприятия. Об этом RT заявил пресс-секретарь МВД России по Москве Юрий Титов, комментируя недопуск съёмочной группы телеканала RT и видеоагентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете.
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ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ
Хоккеисты ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумели переиграть московское «Динамо».
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«Манчестер Сити» продлил контракт с португальским футболистом Бернарду Силвой
Португальский полузащитник Бернарду Силва заключил новое соглашение с нынешним клубом и останется в команде до лета 2025 года.
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Трамп поручил прекратить использование Boeing 737 MAX в США
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить использование Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии.
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Логинов, Гараничев, Юрлова-Перхт и Павлова будут участвовать в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде
Определились российские спортсмены, которые будут участвовать в мужской и женской гонках с массовым стартом в рамках чемпионата мира по биатлону.
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В Госдуме прокомментировали доклад Госдепа о «подавлении свободы» в России
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Госдепартамента об ограничении свободы слова, интернета и работы СМИ в России.
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Марадона назвал Роналду волшебником после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов
Экс-футболист сборной Аргентины и клуба «Барселона» Диего Марадона выразил восхищение португальским нападающим Криштиану Роналду, назвав его зверем и волшебником.
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Шульгин отметил усиление политизации ОЗХО
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на выступлении в Гааге заявил, что некоторые государства — члены ОЗХО намерены использовать организацию для реализации собственных интересов.
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УНИКС вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка, обыграв «Локомотив-Кубань»
Казанский УНИКС лучше отыграл концовку третьего матча четвертьфинальной серии баскетбольного Еврокубка, одержав победу над «Локомотивом-Кубань» и завоевал путёвку в полуфинал турнира.
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Порошенко сравнил Мазепу с Вашингтоном и Ганди
Президент Украины Пётр Порошенко во время выступления в Черниговской области рассказал о роли гетмана Ивана Мазепы в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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Эксперт прокомментировал увеличение тюремного срока Манафорту в США
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT решение суда дополнительно приговорить бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трём с половиной годам лишения свободы.
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Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы в интернете и СМИ»
Госдепартамент обвинил российские власти в «подавлении свободы самовыражения и СМИ». Такое заявление содержит ежегодный доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире.
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В Совфеде прокомментировали отклонение закона о запрете хостелов в жилых помещениях
Глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с ФАН прокомментировал отклонение принятого ранее Госдумой закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
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Хованцев недоволен скоростью российских биатлонистов во время мужской индивидуальной гонки на ЧМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев недоволен скоростью Александра Логинова и Евгения Гараничева по итогам индивидуальной мужской гонки на 20 км в рамках чемпионата мира в Эстерсунде.
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В Госдуме оценили позицию французских республиканцев по санкциям против России
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал решение французских республиканцев выступить за отмену антироссийских санкций в своей программе к выборам в Европарламент.
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Гусман прокомментировал заявление Ярмольника о шутках в КВН
Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал ФАН заявление актёра Леонида Ярмольника о качестве шуток в программе.
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Биатлонист Фуркад в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде показал худший результат в своей карьере
Французский биатлонист Мартен Фуркад, финишировав на 39-м месте в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин в рамках чемпионата мира, показал худший результат в карьере на главных стартах.
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В Киеве заявили, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ перекрыла поставки из России деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины.
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Туктамышева произвела символическое вбрасывание в матче КХЛ СКА — «Локомотив»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела символическое вбрасывание перед началом встречи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ярославским «Локомотивом».
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В Нацсобрании Франции выступили за отмену санкций против России
В Национальном собрании Франции выступили против санкций в отношении России, такую позицию в программе к выборам в Европарламент заявила фракция «Республиканцы».
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В Мурманской области проверяют сообщения об инвалиде, которому не удалось попасть в поликлинику
В Мурманской области проверяют сообщения об инвалиде, которому не удалось попасть в одну из поликлиник регионального центра, передают «Невские новости» со ссылкой на областное СУ СК России.
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В рамках учений по тревоге подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики ЦВО
В рамках учений в Прикамье по тревоге подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
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В Подмосковье выписали 639 тысяч льготных рецептов с начала 2019 года
В Московской области выписали 639 тыс. рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на 2,3 млрд рублей с начала 2019 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.
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В Ленобласти наградили десятилетнего мальчика, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу
В Ленинградской области наградили десятилетнего Илью Каулио, спасшего провалившуюся в полынью одноклассницу. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Россиянки Шарапова и Загитова вошли в число 25 самых популярных спортсменок мира
Теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова попали в рейтинг 25 самых популярных спортсменок мира по версии ESPN.
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ВКС России нанесли удар по складу с оружием террористов в Идлибе
ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением террористов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.
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Королевский национальный балет Грузии выступит 10 апреля в Москве
Королевский национальный балет Грузии выступит 10 апреля в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. Об этом сообщает «Утро.ру».
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Немецкий биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку у мужчин в рамках ЧМ в Эстерсунде
Российские биатлонисты не сумели завоевать медали чемпионата мира по биатлону в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин, победу одержал спортсмен из Германии Арнд Пайффер.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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В Курганской области присудили компенсацию школьнице, которую укусила собака
Курганский городской суд постановил выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей школьнице, которую укусила собака. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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Два пермских театральных проекта получат федеральную поддержку
Двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку, сообщает URA.RU. Об этом стало известно по итогам конкурсного отбора, проведённого Минкультуры России в рамках Года театра.
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В Ижевске заявили о росте средней зарплаты на 10% за год
Средняя зарплата в Ижевске выросла на 10% за 2018 год — до 38 562 рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на главу столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева.
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Во Французских Альпах погиб российский турист
Посольство России во Франции сообщило о гибели российского лыжника в Альпах.
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Эксперт оценил предложение штрафовать за проезд под знаком экологической зоны в России
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил сообщение о подготовке проекта «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом».
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Додон рассказал о настрое большинства граждан Молдавии на дружбу с Россией
Парламентские выборы в Молдавии показали, что больше половины её граждан выступают за дружбу с Россией, заявил президент Молдавии Игорь Додон в беседе с газетой «Известия».
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Украина приостановила полёты Boeing 737 MAX
Украина приостановила полёты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 над своей территорией после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом заявили в пресс-службе Госавиаслужбы.
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Хованцев жалуется на сильные порывы ветра на ЧМ по биатлону в Эстерсунде
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что сильные порывы ветра на чемпионате мира в Эстерсунде очень мешают спортсменам во время прохождения огневых рубежей.
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Суд увеличил срок тюремного заключения Манафорта до 7,5 года
Суд дополнительно приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трём с половиной годам лишения свободы, таким образом срок его заключения составил семь с половиной лет.
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Реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» в Москве намерены завершить до мая
Реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ в Москве намерены завершить до майских праздников, сообщает kp.ru.
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Росздравнадзор приостановил работу клиники пластической хирургии в Москве
Клинику пластической хирургии и косметологии «ДокторПластик» в Москве закрыли на 90 суток по требованию Росздравнадзора, сообщает m24 со ссылкой на сайт ведомства.
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В Госдуме предложили ввести штрафы за выгул особо опасных собак без намордника
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН предложил ввести штрафы за выгул особо опасных собак без намордника.
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Экс-голкипер «Ак Барса» Веханен рассказал о победном сезоне в Казани
Экс-голкипер «Ак Барса» Петри Веханен рассказал о победном сезоне в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Тренер «Валенсии» впечатлён стадионом в Краснодаре
Марселино Гарсия Тораль накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром» высоко оценил стадион российской команды и состояние поля.
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Симоньян прокомментировала обвинения Помпео в адрес RT и Sputnik
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию в том, что она использует RT и агентство Sputnik для того, чтобы повлиять на ситуацию в Венесуэле.
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Оренбургская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает RIA56. Соответствующий документ подписан в Оренбурге.
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Глава NASA уверен, что первым человеком на Марсе будет женщина
Глава NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в том, что первым человеком, ступившим на поверхность Марса, «будет женщина». Об этом он сказал в эфире Science Friday.
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Спортсменка бойцовского клуба «Ахмат» подписала контракт с UFC
Боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).