Times: беспилотные автомобили заподозрили в расизме

Беспилотные автомобили и ранее вызывали определённые опасения, пишет The Times. Говорили и о том, что их могут взломать хакеры, и о том, что они могут поспособствовать загрязнению окружающей среды, и даже о том, что они вряд ли помогут избежать аварий. Теперь же критики выдвинули ещё один аргумент против подобных транспортных средств: «они могут оказаться расистскими».

Выяснилось, что люди с более тёмным цветом кожи с большей вероятностью могут оказаться под колёсами беспилотного автомобиля, чем люди со светлой кожей, сообщает издание со ссылкой на исследование, проведённое Технологическим институтом Джорджии.

Исследователи проанализировали методы, используемые беспилотными авто для обнаружения объектов, чтобы разобраться, насколько хорошо те могут замечать представителей различных демографических групп.

Во время анализа учёные использовали 3,5 тыс. фотографий людей с различным цветом кожи и выяснили, что данная технология в среднем на 5% хуже обнаруживает темнокожих представителей рода человеческого.

Технология распознавания объектов, таких как пешеходы и дорожные знаки, играет в беспилотных автомобилях ключевую роль, поскольку она помогает принять решение о том, следует ли машине затормозить или ей необходимо уходить от столкновения.

По словам исследователей, проведённый эксперимент предоставил «убедительные доказательства реальной проблемы, которая вполне может возникнуть», если такого рода расовая предвзятость не будет учтена прежде, чем подобные системы обнаружения начнут применять в беспилотных машинах, участвующих в уличном движении.

Как полагают исследователи, изъян системы может быть вызван тем, что она «обучается» на образцах, где используются преимущественно пешеходы со светлой кожей.

Между тем в статье подчёркивается, что в исследовании не использовались системы обнаружения, применяемые на беспилотных автомобилях, поскольку автопроизводители не выкладывают их в открытый доступ. Анализ проводился на одной из копий подобной технологии, имевшейся у учёных в распоряжении.

Кроме того, исследователи изучили лишь часть системы обнаружения, используемой беспилотным авто для безопасной езды. Ещё одним подобным инструментом является лидар, который с помощью инфракрасного излучения определяет расстояние до объектов. Машины с подобной технологией создают трёхмерную карту окружения. Этот метод позволяет обнаруживать пешеходов в независимости от их цвета кожи, указывает The Times.