NTD: дрон-муха в Нидерландах учится летать

Голландские учёные работают над созданием беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы перемещаться по аналогии с насекомыми. Пока разработанный ими робот-муха может продержаться в воздухе всего пять минут. Но исследователи надеются, что вскоре выпустят более быстрые, компактные и манёвренные дроны, передаёт NTD.
Исследователи в Нидерландах разработали небольшого робота с крыльями. Своими движениями он напоминает муху или другое летающее насекомое. Учёные надеются, что однажды их разработка поможет создавать дроны нового поколения.
Назвали аппарат DelFly. Размах крыльев — 33 сантиметра, а весит он 29 граммов. Пока летает в течение пяти минут.
Всего у робота четыре крыла, которые делают 17 взмахов в секунду. Дрон может поднять груз весом четыре грамма — то есть, это может быть камера или какой-то датчик. Разработчик из Делфтского технического университета говорит, что каждая пара крыльев работает независимо.
МАТЕЙ КАРАСЕК, разработчик DelFly:Там два крошечных мотора. Каждый приводит в движение пару крыльев. Правая и левая половины работают независимо. И когда все крылья машут одновременно, это создаёт подъёмную силу. Поэтому робот может летать.
Инженеры поставили перед собой цель повторить сложные движения летающих насекомых. Они надеются, что это поможет им в будущем создавать более быстрые и манёвренные дроны.
ФЛОРИАН МЁЙРЕС, исследователь насекомых:Мы хорошо понимаем, что эти насекомые избегают опасности с помощью манёвров. Однако мы не знаем, что происходит у них в голове, в нейронной системе. Используя этого робота, мы сможем провести тесты.
Учёные хотят создавать дронов размером с насекомых. Их можно будет использовать, например, в сельском хозяйстве на полях — чтобы они проверяли состояние посевов.
Символическая церемония в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР проходит в среду, 26 декабря, на северокорейской ж/д станции Пханмун. Об этом информирует «Рёнхап».
Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли. О этом следует из ответа замглавы ведомства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищева.
В США умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление депутата бундестага Юргена Триттина о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон.