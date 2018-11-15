NTD: дрон-муха в Нидерландах учится летать

Голландские учёные работают над созданием беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы перемещаться по аналогии с насекомыми. Пока разработанный ими робот-муха может продержаться в воздухе всего пять минут. Но исследователи надеются, что вскоре выпустят более быстрые, компактные и манёвренные дроны, передаёт NTD.

Исследователи в Нидерландах разработали небольшого робота с крыльями. Своими движениями он напоминает муху или другое летающее насекомое. Учёные надеются, что однажды их разработка поможет создавать дроны нового поколения.

Назвали аппарат DelFly. Размах крыльев — 33 сантиметра, а весит он 29 граммов. Пока летает в течение пяти минут.

Всего у робота четыре крыла, которые делают 17 взмахов в секунду. Дрон может поднять груз весом четыре грамма — то есть, это может быть камера или какой-то датчик. Разработчик из Делфтского технического университета говорит, что каждая пара крыльев работает независимо.

МАТЕЙ КАРАСЕК, разработчик DelFly: Там два крошечных мотора. Каждый приводит в движение пару крыльев. Правая и левая половины работают независимо. И когда все крылья машут одновременно, это создаёт подъёмную силу. Поэтому робот может летать.

Инженеры поставили перед собой цель повторить сложные движения летающих насекомых. Они надеются, что это поможет им в будущем создавать более быстрые и манёвренные дроны.

ФЛОРИАН МЁЙРЕС, исследователь насекомых: Мы хорошо понимаем, что эти насекомые избегают опасности с помощью манёвров. Однако мы не знаем, что происходит у них в голове, в нейронной системе. Используя этого робота, мы сможем провести тесты.

Учёные хотят создавать дронов размером с насекомых. Их можно будет использовать, например, в сельском хозяйстве на полях — чтобы они проверяли состояние посевов.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2018 года.