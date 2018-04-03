Euronews: первый беспилотник «Почты России» разбился о стену сразу после взлёта

Пилотный запуск дрона «Почты России», который должен был доставить почтовый груз в одно из сёл Бурятии, завершился неудачно. Дрон решительно взмыл в небо, однако сразу после этого резко изменил траекторию и на полном ходу влетел в стену расположенного поблизости жилого дома, передаёт Euronews. Никто не пострадал, но ущерб составил более миллиона рублей.

И первый дрон бывает комом... В столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Мероприятие долго и тщательно готовилось и даже несколько раз переносилось из-за плохой погоды.

На торжественный запуск приехал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, а также первые лица Республики Бурятия.

НИКОЛАЙ ПОДГУЗОВ, гендиректор «Почты России»: Доставка почты с помощью дронов между почтамтом и отделением почтовой связи для нас актуальна и интересна.

Планировалось, что беспилотник доставит свой первый почтовый груз в одно из сёл региона. Дрон решительно взмыл в небо, однако сразу после этого что-то пошло не так…

По счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за произошедшее «Почта России» возложила на компанию-производителя дрона.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2018 года.