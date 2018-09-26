Times: чтобы совесть не мучила — британским операторам дронов-убийц будут преподавать уроки морали

Британская армия тренирует капелланов, которые будут преподавать солдатам моральные основы убийств при помощи дронов, сообщает The Times. Как отмечает издание, военнослужащие, которые участвуют в «ассиметричной войне» — днём убивают при помощи дронов, а вечером возвращаются к семьям — в большей степени подвержены посттравматическим стрессовым расстройствам.

Британская армия тренирует специалистов по этике, которые будут преподавать солдатам моральные основы убийств при помощи дронов, сообщает The Times.

Как отмечает издание, капелланов отправили на курсы по философии, чтобы они смогли обучать офицеров этическим вопросам убийств на расстоянии тысяч километров от поля боя.

Главный военный капеллан Великобритании Дэвид Коултер утверждает, что всё больше военнослужащих вступают в «ассиметричную войну», когда оружие используется дистанционно, и это поставило служителей церкви перед особой проблемой.

«В ассиметричной войне всё по-другому: люди идут на работу управлять дронами, а вечером возвращаются к своим семьям, — заявил он. — Они не воюют в других странах и не исчезают на несколько месяцев подряд. Это создаёт очень интересную динамику с точки зрения церкви, а также профессии».

Как отмечает британское издание, эскадрилья беспилотников Королевских ВВС Великобритании базируется в США и Линкольншире. Операторы дронов нападают с использованием бомб весом более 220 кг, а также американских ракет «Хеллфаер». После того как военнослужащие проводят смертельные операции в Мосуле, Ракке и Хомсе, они возвращаются каждый вечер домой.

Профессор и бывший британский военный Питер Грэй считает, что операторы дронов в большей степени подвержены посттравматическим стрессовым расстройствам.

Капелланы будут год изучать этику в Кардиффском университете. В регулярной армии числятся 145 капелланов, из которых самым старшим является главный военный капеллан, пишет The Times.