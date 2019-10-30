Bild: полный провал властей — в Берлине вместо борьбы с наркотиками наркодилерам устанавливают памятники

Для полиции Берлина парк Гёрлитцер — это место проведения постоянных рейдов, для политиков же — «ежедневное подтверждение полного провала». Многие же берлинцы и вовсе обходят этот «парк наркотиков» стороной, пишет Bild. «И вместо того чтобы взяться за решение проблемы, наркодилерам там теперь поставили памятник!» — возмущается немецкий таблоид.
Для берлинской полиции парк Гёрлитцер в районе Кройцберг — это место проведения постоянных рейдов, для политиков же — «ежедневное подтверждение полного провала». Многие же жители столицы и вовсе обходят этот «парк наркотиков» стороной, пишет Bild.
«И вместо того чтобы взяться за решение проблемы, наркодилерам там теперь поставили памятник!» — возмущается немецкий таблоид.
На днях, поясняет издание, группа активистов во главе с художником американо-французского происхождения Скоттом Холмквистом провела в парке Гёрлитцер акцию под девизом «Солидарность и права человека для всех, в том числе для наркодилеров», в ходе которой была установлена скульптура «Последний герой», простоявшая в итоге 24 часа на территории парка.
«Они что там — перекурили?» — недоумевает Bild.
Как потом выяснилось, своими действиями группа активистов во главе со Скоттом Холмквистом добивается того, чтобы общественность пересмотрела своё отношение к торговцам наркотиками, отмечает немецкий таблоид.
«Речь идёт о том, как реакции на наркодилеров в парках кристаллизуют страхи, искушения и желания, а также сдвигают границы контроля и солидарности», — внёс ясность Скотт Холмквист в интервью Bild.
Будет ли памятник в будущем установлен на длительное время, Холмквист затруднился ответить. В любом случае запрос районным властям он пока не направлял, уточняет издание.
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