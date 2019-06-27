Euronews: ООН бьёт тревогу — число наркоманов в мире приближается к 300 миллионам

16:57 Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

16:54 Карловский проиграл Арнабольди в финале квалификации Уимблдона Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона, уступив в финале квалификации итальянцу Андреа Арнабольди.

16:53 Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

16:42 Адвокат Мамаева заявил, что не знает, в какой колонии будет отбывать срок его подзащитный Адвокат осуждённого футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уже определилась с местом, где его подзащитный будет отбывать наказание, однако не предоставляет эту информацию в целях безопасности.

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16:27 В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР передать пленных Киеву Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин в ходе брифинга заявил, что российская сторона приветствует договорённость об односторонней передаче самопровозглашёнными ЛНР и ДНР пленных Киеву.

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16:15 Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководство красно-белых приняло поспешное решение уволить его в октябре 2018 года.

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16:08 Алла Покровская похоронена на Троекуровском кладбище Народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская похоронена на Троекуровском кладбище, передаёт ТАСС.

16:00 Латвия заявила о подрыве репутации СЕ после решения по России Латвия считает, что решение о восстановлении полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подрывает репутацию и дееспособность организации. Об этом заявили в пресс-службе МИД Латвии.

15:55 Главный нарколог России прокомментировал слова тренера «Ювентуса» Сарри о 60 сигаретах в день Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова главного тренера туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри, согласно которым итальянец выкуривает по 60 сигарет в день.

15:45 СК возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Рольф» Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

15:45 НАТО утвердило военно-космическую концепцию альянса Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.

15:43 «Уфа» пополнила состав футболистом «Краснодара» Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с полузащитником «Краснодара» Даниилом Фоминым.

15:32 Суд в Тбилиси отказал в аресте обвиняемого в беспорядках депутата Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры о взятии под стражу депутата Никанора Мелии, обвиняемого в участии в беспорядках 20 июня и их организации.

15:28 СМИ: Австралия и Индонезия могут подать совместную заявку на ЧМ по футболу 2034 года Австралия и Индонезия рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

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15:20 Эксперты рассказали о сейсмической активности на Урале с начала лета В Институте геофизики УрО РАН рассказали о сейсмической активности в Уральском регионе с начала лета, сообщает URA.RU.

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15:19 Эксперт назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019» Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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15:16 Эксперт прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о самочувствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

15:15 Глава МИД Грузии обсудил с дипломатами безопасность туристов Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в Тбилиси с иностранными дипломатами вопросы безопасности туристов в республике.

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15:12 В Госдуме оценили решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ из-за России Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за России.

15:11 Министров ЕС обучат борьбе с гибридными угрозами Министры стран Евросоюза примут участие в специальных учениях, направленных на сдерживание гибридных угроз, передаёт Associated Press.

15:09 В ЯНАО грузовой поезд врезался в автомобиль Водитель автомобиля Toyota Camry погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового поезда в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

15:06 В «ФК Открытие» рассказали о рекламном контракте с рэпером Бастой Выбор российского музыканта и продюсера Василия Вакуленко (Баста) в качестве нового лица «ФК Открытие» полностью укладывается в маркетинговый бюджет компании в условиях санации банка и контроля со стороны ЦБ. Об этом в интервью RT рассказал глава корпорации Михаил Задорнов.

15:04 Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.

15:01 Россияне не пострадали при взрывах в Тунисе Российское посольство сообщило, что граждане России не пострадали при взрывах, которые произошли в столице Туниса 27 июня.

15:00 Станцию метро «Нижегородская» в Москве оформят в авангардистском стиле Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии московского метро планируют оформить в стиле авангардистского искусства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

15:00 «Крылья Советов» снова арендовали футболиста «Спартака» Тимофеева Полузащитник московского «Спартака» Артём Тимофеев снова отправился в аренду в самарские «Крылья Советов».

14:58 Спасатели предупредили о сильной жаре в Красноярском крае Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило об ухудшении погоды в ближайшие дни, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

14:58 Бастрыкин поручил проверить тюменских чиновников из-за ситуации с девушкой-инвалидом Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия тюменских чиновников из-за ситуации с 22-летней Викторией Масловой из Заводоуковска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК.

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