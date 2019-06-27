Euronews: ООН бьёт тревогу — число наркоманов в мире приближается к 300 миллионам

Как сообщается в новом докладе ООН, производство кокаина в мире увеличилось на четверть, а число наркозависимых вскоре может достичь 300 млн человек. Более полумиллиона человек ежегодно гибнут от наркотиков. В Европе распространяются новые более опасные модификации марихуаны, при этом уже около одного процента взрослого населения там употребляют марихуану ежедневно, передаёт Euronews.
Колумбия остаётся мировым лидером по производству кокаина, согласно опубликованному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности на основе данных 2017 года. В общей сложности за год было изготовлено 1976 тонн «белого порошка», и 70 процентов из них приходится именно на Колумбию.
Согласно докладу, производство кокаина в мире увеличилось на четверть. Употребляли наркотики в 2017 году около 271 миллиона человек. К летальному исходу привели 585 тысяч случаев.
Наиболее опасным наркотиком были признаны опиоиды — героин и опиум. Наиболее распространённым — каннабис.
ТЕОДОРА ГРОШКОВА, Европейский центр изучения наркотических веществ:Смола каннабиса значительно изменилась по всей Европе, что привело к производству более сильного продукта, потенциально представляющего больший риск зависимости и проблем с психическим здоровьем употребляющих его людей. Мы видим, что каннабис стал наиболее распространённым нелегальным наркотиком в Европе: около одного процента взрослого населения употребляют марихуану ежедневно. Поэтому это очень важно.
Другие формы самого распространённого наркотика, производство которого также возросло, — медицинские препараты на основе марихуаны и синтетические каннабиноиды. Помощь из-за наркозависимости в 2017 году потребовалась 35 миллионам человек.
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