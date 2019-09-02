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El Mundo: полиция Испании задержала россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Испанская полиция задержала парусную яхту под американским флагом с 800 кг кокаина вблизи Азорских островов, передаёт El Mundo. Как отмечает издание, на борту парусника были задержаны трое моряков, среди них гражданин России.
El Mundo: полиция Испании задержала россиянина на яхте с 800 кг кокаина
Reuters

Власти Испании перехватили крупную партию кокаина, обнаруженную на борту парусной яхты вблизи Азорских островов, сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, в результате спецоперации по перехвату парусника Seascape сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налоговой службы Испании обнаружили на борту 800 кг наркотика и задержали трёх моряков: граждан Сербии, Мексики и России. Позже ещё три человека были задержаны в Сербии.

Как отмечает El Mundo, после задержания судно, направлявшееся в Европу под американским флагом, было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

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