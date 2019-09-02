El Mundo: полиция Испании задержала россиянина на яхте с 800 кг кокаина

Испанская полиция задержала парусную яхту под американским флагом с 800 кг кокаина вблизи Азорских островов, передаёт El Mundo. Как отмечает издание, на борту парусника были задержаны трое моряков, среди них гражданин России.
Власти Испании перехватили крупную партию кокаина, обнаруженную на борту парусной яхты вблизи Азорских островов, сообщает El Mundo.
Как отмечает издание, в результате спецоперации по перехвату парусника Seascape сотрудники Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налоговой службы Испании обнаружили на борту 800 кг наркотика и задержали трёх моряков: граждан Сербии, Мексики и России. Позже ещё три человека были задержаны в Сербии.
Как отмечает El Mundo, после задержания судно, направлявшееся в Европу под американским флагом, было отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
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