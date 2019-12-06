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Times: россиянин стал «самым разыскиваемым киберпреступником» в списке ФБР

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ФБР объявило в розыск россиянина Максима Якубца, обвиняемого в организации масштабной международной мошеннической схемы по краже банковских переводов, ущерб от которой оценивается в сотни миллионов фунтов. Как сообщает The Times, за поимку подозреваемого предлагают $5 млн, самую высокую награду в истории в сфере борьбы с киберпреступностью.
Times: россиянин стал «самым разыскиваемым киберпреступником» в списке ФБР
Reuters

Американские и британские власти обвиняют 32-летнего россиянина Максима Якубца в краже сотен миллионов фунтов с помощью хакерского ПО, сообщает The Times.

После длительного расследования, над которым работали британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и американское Федеральное бюро расследований (ФБР), Якубец был объявлен в розыск. Как рассказали следователи на пресс-конференции в четверг 5 декабря, за девять лет жертвами подозреваемого стали более 300 бизнесов в Соединённом Королевстве и 42 других государствах.

По данным следствия, россиянин, который, по мнению экспертов, использовал ник Aqua и возглавлял хакерскую группу Evil Corp («Корпорация Зла»), приобрёл себе автомобиль Lamborghini, разработанный по особому дизайну, и ездил под номером, буквы которого можно сложить в написанное кириллицей слово «ВОР». Также, согласно обвиняющей стороне, Якубец потратил на свою свадьбу более £250 тыс., в то время как теперь американские прокуроры предлагают за его поимку £3,8 млн ($5 млн), самую большую в истории награду за киберпреступника.  

Директор Национального агентства по борьбе с преступностью Линн Оуэнс заявил, что Якубец и его группа «представляют самую большую угрозу для Великобритании в плане киберпреступности». Evil Corp использовала вредоносные программы,  которые могли перехватывать банковские транзакции от отдельных лиц и целых компаний. Только в Соединённом Королевстве ущерб от деятельности хакеров оценивается в сотни миллионов фунтов, подчеркнул Оуэнс. Как полагают следователи, на Якубца работают десятки хакеров в Москве.

Начальник одного из подразделений NCA Роб Джонс также отметил, что Якубец входит в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, а для британского ведомства его дело может стать поворотным.

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