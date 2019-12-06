Times: россиянин стал «самым разыскиваемым киберпреступником» в списке ФБР

03:00 В Красноярском крае двое подростков отравились неизвестным веществом В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

03:00 Песков не считает серьёзной ситуацию вокруг задержания футбольных фанатов Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал серию задержаний болельщиков московского «Спартака» накануне и во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).

03:00 Спикер Рады назвал сроки снятия неприкосновенности с Порошенко Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» рассказал, что неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и со всех остальных украинских депутатов, будет снята в начале 2020 года.

03:00 Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донецкой области.

03:00 Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре В Гидрометцентре нет шаманов, в связи с чем невозможно в начале декабря предсказать погоду на новогоднюю ночь. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя прогнозы погоды на ночь с 31 декабря на 1 января.

03:00 Казелина одержала победу на этапе КМ по конькобежному спорту Россиянка Елизавета Казелина победила на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане.

03:00 На организацию экспедиции «Северный полюс — 2020» направят 1,7 млрд рублей На организацию научной экспедиции «Северный полюс — 2020» направят 1,7 млрд рублей, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

03:00 Экс-министр спорта Венесуэлы: влияние политики чувствуется в желании отстранить сборную России Бывший министр спорта Венесуэлы Алехандра Бенитес считает, что возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований скажется на всём спортивном мире.

03:00 В Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может в ходе нормандского саммита предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу».

03:00 Монсон сравнил возможный запрет WADA с экономическими санкциями против России Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон считает, что возможное отстранение России от крупных международных соревнований является одним из инструментов давления со стороны стран Запада.

03:00 Меркель проведёт переговоры с Путиным на полях нормандского саммита Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в нормандском формате в Париже.

03:00 Клишина: есть тревога за свою карьеру в связи с ситуацией вокруг российского спорта Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась своими переживаниями относительно возможного отстранения России от крупных международных турниров в связи с махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В Кремле заявили, что в курсе дела студента ВШЭ Жукова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели разные дискуссии насчёт ситуации с осуждённым по делу об экстремизме студентом ВШЭ Егором Жуковым и знают о различных мнениях по этому поводу.

03:00 Эксперт прокомментировал слова Порошенко о встрече Зеленского и Путина Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.

03:00 В Кремле оценили обстановку в Париже перед нормандским саммитом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уверена в способности Франции провести нормандский саммит на фоне протестов в Париже.

03:00 «Динамо» обратилось к болельщикам перед выездным матчем РПЛ с «Зенитом» Фанатов московского «Динамо» призвали удержаться от проявлений расизма во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге.

03:00 В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

03:00 В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей семи районных судов после поступления сообщений о «минировании». Об этом заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

03:00 Джонс назвал несправедливым коллективное отстранение российских спортсменов Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований в связи с махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

03:00 Специалист дал советы по защите от кражи денег с карт Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как обезопасить себя от кражи денег с банковской карты.

03:00 СК возбудил дело по заявлению о сексуальном насилии в приюте Анжеро-Судженска После публикации RT Следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил уголовное дело по статье 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Об этом сообщила Люция Петрова, которой пятилетняя приёмная дочь рассказала, что подвергалась сексуальному насилию в приюте.

03:00 Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

03:00 Синоптик заявил, что 2019 год в России может стать самым тёплым в истории Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прошедшие 11 месяцев 2019 года в России оказались самыми теплыми за историю наблюдений.

03:00 Осуждённого студента ВШЭ Жукова не намерены исключать из вуза Осуждённого условно по делу об экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова не намерены исключать из вуза. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщила проректор учебного заведения Валерия Касамара.

03:00 Трусова добавила тройной аксель в короткую программу на тренировке перед финалом Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова усложнила свою короткую программу перед финалом Гран-при.

03:00 В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.

03:00 Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.

03:00 Назначен новый антидопинговый координатор ВФЛА Новым антидопинговым координатором Всероссийской федерации лёгкой атлетики стал член исполкома комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Роберт Попов.

03:00 В Россию ввезли 380 упаковок «Мидазолама» для детей На территорию России ввезено 380 упаковок незарегистрированного препарата «Мидазолам» в специальной форме, рассчитанной на детей. План по первой поставке незарегистрированных лекарств в Россию выполнен более чем на 95%.

03:00 На Байконуре произведён пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13» Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

03:00 Габулов опроверг информацию об уходе из «Алании» Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что остаётся на посту президента клуба Профессиональной футбольной лиги «Алания».

03:00 В Минфине Украины заявили о снижении госдолга страны Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинский госдолг снизился с 80% до 60% от ВВП.

03:00 В суде пояснили запрет осуждённому Жукову администрировать сайты Осуждённому по делу об экстремизме студенту ВШЭ, блогеру Егору Жукову запрещено создавать и вести свои сайты, пояснила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.

03:00 Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.

03:00 SANA: Неизвестные напали на базу США в Сирии Неизвестные напали на базу Вооружённых сил США возле нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

03:00 В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство прорабатывает вопрос ограничения крупных компаний в возможности поглощать технологические стартапы.

03:00 Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.

03:00 Спикер Рады назвал причину падения рейтинга украинского парламента Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» заявил, что на падение рейтинга деятельности парламента среди украинских граждан на 12% за месяц повлияли скандалы и некоторые законопроекты.

03:00 Суд оштрафовал ударившего кинолога на акции 27 июля в Москве Новикова Тверской суд Москвы оштрафовал участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове, передаёт РИА Новости.

03:00 Умер бывший президент киностудии 20th Century Fox В США в возрасте 85 лет скончался экс-президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг.

03:00 В Совфеде поддержали идею верифицировать авторов комментариев в СМИ Член Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала RT предложение ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.

03:00 Тренер «Каролины» заявил, что Свечников собирается стать великим игроком Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил выступления российского форварда команды Андрея Свечникова.

03:00 СК попросил арестовать женщину в Москве за избиение ребёнка Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, которая подозревается в избиении двухлетней дочери в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

03:00 Осуждённый по делу об экстремизме Жуков назвал приговор несправедливым Студент ВШЭ, блогер Егор Жуков, который был осуждён на три года условно за призывы к экстремизму, поблагодарил всех за поддержку и назвал свой приговор несправедливым, передаёт ТАСС.

03:00 Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 32 Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже, возросло до 32.

03:00 Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас.

03:00 Участник акции 27 июля в Москве Чирцов приговорён к году колонии Тверской суд Москвы приговорил к году колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова, который обвинялся в применении насилия к полицейскому, передаёт РИА Новости.

03:00 Американская фигуристка: Трусова храбрая, она идёт на всё Участница финала юниорского Гран-при американская фигуристка Алиса Лью заявила, что её вдохновляет россиянка Александра Трусова.