NBC: ФБР предупреждает — «умные телевизоры» стали игрушкой в руках хакеров

Популярные функции Smart TV вроде голосового управления и камеры могут навредить владельцам, сообщает NBC. ФБР предупреждает, что «умные телевизоры» легко взломать, и хакеры могут следить за людьми у них дома. Кроме того, личные данные отправляются напрямую таким корпорациям, как Amazon, Facebook и Netflix, — а те извлекают выгоду.

В праздники на «умные телевизоры» предлагают большие скидки. Однако за такие покупки вы рискуете поплатиться личными данными. Сегодня вечером Федеральное бюро расследований предупредило, что ваш телевизор может оказаться игрушкой в руках хакеров.

В лучшем случае они могут переключать каналы, играться с громкостью и показывать вашим детям непристойное видео. В худшем случае хакеры могут подключиться к камере и микрофону телевизора в вашей спальне и незаметно следить за вами.

«Умные телевизоры» оснащены микрофоном, обычно встроенным в пульт, который позволяет управлять устройством с помощью голоса. Но вот в чём штука: специалисты предупреждают: микрофон всегда работает и ждёт команды.



ДЖЕЙМС ЛАЙМ, директор по развитию программы исследований безопасности компании Sophos: Последствия для защиты и конфиденциальности личных данных колоссальны. Многие пользователи даже не подозревают, сколько информации они предоставляют через эти новые устройства.

Согласно результатам исследования отзывов пользователей, проведённого в 2018 году, миллионы «умных телевизоров» имеют брешь в системе безопасности. Возможно, за вашими данными охотятся на только хакеры. Недавнее исследование выявило, что многие устройства автоматически отсылают данные в Amazon, Facebook и Netflix.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕЗ, корреспондент NBC NEWS: Вы верите, что эти компании зарабатывают на ваших персональных данных?

РЕСПОНДЕНТ: Несомненно! Несомненно!

Если вам это не по нраву, проверьте настройки своего телевизора. На некоторых моделях можно отключить функции сбора данных пользователя и микрофон. И, как советует ФБР, заклейте камеру чёрным скотчем — защитите свою личную информацию подручными средствами.

Гейб Гутиерез, NBC News.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2019 года.



