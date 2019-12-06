NBC: ФБР предупреждает — «умные телевизоры» стали игрушкой в руках хакеров

Популярные функции Smart TV вроде голосового управления и камеры могут навредить владельцам, сообщает NBC. ФБР предупреждает, что «умные телевизоры» легко взломать, и хакеры могут следить за людьми у них дома. Кроме того, личные данные отправляются напрямую таким корпорациям, как Amazon, Facebook и Netflix, — а те извлекают выгоду.
В праздники на «умные телевизоры» предлагают большие скидки. Однако за такие покупки вы рискуете поплатиться личными данными. Сегодня вечером Федеральное бюро расследований предупредило, что ваш телевизор может оказаться игрушкой в руках хакеров.
В лучшем случае они могут переключать каналы, играться с громкостью и показывать вашим детям непристойное видео. В худшем случае хакеры могут подключиться к камере и микрофону телевизора в вашей спальне и незаметно следить за вами.
«Умные телевизоры» оснащены микрофоном, обычно встроенным в пульт, который позволяет управлять устройством с помощью голоса. Но вот в чём штука: специалисты предупреждают: микрофон всегда работает и ждёт команды.
ДЖЕЙМС ЛАЙМ, директор по развитию программы исследований безопасности компании Sophos:Последствия для защиты и конфиденциальности личных данных колоссальны. Многие пользователи даже не подозревают, сколько информации они предоставляют через эти новые устройства.
Согласно результатам исследования отзывов пользователей, проведённого в 2018 году, миллионы «умных телевизоров» имеют брешь в системе безопасности. Возможно, за вашими данными охотятся на только хакеры. Недавнее исследование выявило, что многие устройства автоматически отсылают данные в Amazon, Facebook и Netflix.
ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕЗ, корреспондент NBC NEWS: Вы верите, что эти компании зарабатывают на ваших персональных данных?
РЕСПОНДЕНТ: Несомненно! Несомненно!
Если вам это не по нраву, проверьте настройки своего телевизора. На некоторых моделях можно отключить функции сбора данных пользователя и микрофон. И, как советует ФБР, заклейте камеру чёрным скотчем — защитите свою личную информацию подручными средствами.
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