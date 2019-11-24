Focus Online: утро с Гретой — на один день «икона климата» станет главным редактором на британском радио

Грета Тунберг на один день станет главным редактором одного из выпусков популярной в Великобритании утренней передачи на радио в период между Рождеством и Новым годом. Как сообщает немецкий журнал Focus Online, у юной активистки уже есть конкретные планы на будущую программу: она намерена побеседовать с защитниками климата и прав коренных народов, а также провести репортажи из Антарктики и Замбии.
«Икона климата» Грета Тунберг на один день возглавит одну из программ британского медиа-холдинга ВВС, сообщает немецкий журнал Focus Online.
Как отмечает издание, юная активистка на один день станет главным редактором популярного в Великобритании вещателя: 16-летняя шведка будет отвечать за утреннюю передачу на «Радио 4» в период между Рождеством и Новым годом.
Грету избрали для этого из пяти кандидатур, намеченных в качестве возможных руководителей выпуска программы на это время. Выпуск утренней передачи на «Радио 4» между Рождеством и Новым годом — это всегда нечто особенное, его слушают многие британцы, подчёркивает немецкий журнал.
По информации издания, у Греты Тунберг уже есть конкретные планы на эту программу. Например, она намерена побеседовать со многими защитниками климата и борцами за права коренных народов. Помимо этого, Грета предложила организовать репортажи из Антарктики и Замбии.
Другими главными редакторами в этом году станут художник Грейсон Перри, рэпер Джордж Поэт, журналист Чарльз Мур и председатель Верховного суда Великобритании Бренда Хейл. Хейл назвала закрытие парламента премьер-министром Борисом Джонсоном незадолго до запланированного брексита противоречащим конституции. При оглашении решения суда в конце сентября она привлекла к себе внимание, в первую очередь, своей брошью в виде паука величиной с ладонь, отмечает Focus Online.
Пятеро руководителей программы придут на смену своим именитым предшественникам. Среди прочих в качестве главных редакторов передачи ранее выступали принц Гарри, Анжелина Джоли и Стивен Хокинг, сообщает немецкий журнал.
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