Newsweek: Грета Тунберг или Владимир Путин — в Twitter обсуждают, как они похожи

На стене дома в Сан-Франциско появилось изображение эко-активистки Греты Тунберг, однако интернет-пользователи нашли её очень похожей на российского президента Владимира Путина, пишет Newsweek. Они шутили, что это Россия послала Грету, чтобы развалить капитализм, и даже что Грета и Путин — один человек.
На стене одного из домов Сан-Франциско художник Андрес Иглесиас заканчивает граффити, на котором изображена шведская активистка Грета Тунберг. Однако, как пишет Newsweek, многие стали критиковать работу художника, отмечая, что на изображении Грета похожа скорее на Владимира Путина.
Некоторые пользователи Twitter шутили, что на картине «дитя любви» Греты и Путина, а также что Грета — дочь российского лидера. Другие посчитали это подтверждением того, что «коммунисты отправили Грету, чтобы развалить США и капитализм». Кто-то даже шутил, что Грету и Путина никогда не видели вместе в одной комнате, а значит, это один человек.
Как поясняет автор статьи, лица Греты и Путина похожи потому, что у обоих широкая челюсть и голубые глаза.
Грета Тунберг стала знаменитой после того, как отчитала мировых лидеров во время Генассамблеи ООН из-за их отношения к проблемам экологии. Депутат Госдумы России Василий Власов пригласил Тунберг высказаться перед российским парламентом. Путин, в свою очередь, тогда отметил, что не разделяет всеобщего воодушевления по поводу Тунберг, назвав её «доброй девочкой». В ответ на это Грета изменила свою подпись в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток», напоминает Newsweek.
Издание также отмечает, что прошлое граффити с Гретой, которое появилось в Канаде, просуществовало недолго: сверху появилась надпись: «Хватит врать! Здесь нефтяная страна!»
Депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение о возможном включении четверных прыжков в список разрешённых для использования в короткой программе в женском одиночном катании.
Журналист Убальдо Сканагатто прокомментировал реакцию первой ракетки мира Рафаэля Надаля на его вопрос во время пресс-конференции после матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
В Крыму станут предоставлять субсидии на развитие эфиромасличного производства, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера регионального правительства, главу республиканского Министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина.
В Татарстане начала работу Всероссийская горячая линия по услугам такси и каршеринга. Она доступна до 25 ноября. В республике на вопросы отвечают сотрудники местного управления Роспотребнадзора, сообщает «Реальное время».
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти республики готовы к проведению чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года на высшем организационном уровне.
Севастопольские сельскохозяйственные предприятия собрали более 21,7 тыс. тонн винограда в 2019 году, что на 13,6% превышает результат 2018-го. Это рекордный показатель за последние пять лет, передаёт РИА Новости Крым.
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Парижском форуме мира отметил, что Россию часто обвиняют в самых различных событиях, происходящих по всему миру, поэтому его удивило отсутствие обвинений по ситуации в Боливии.
Новые площадки для сдачи норм ГТО будут размещены в Ижевске в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ставрополью.