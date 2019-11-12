Newsweek: Грета Тунберг или Владимир Путин — в Twitter обсуждают, как они похожи

На стене дома в Сан-Франциско появилось изображение эко-активистки Греты Тунберг, однако интернет-пользователи нашли её очень похожей на российского президента Владимира Путина, пишет Newsweek. Они шутили, что это Россия послала Грету, чтобы развалить капитализм, и даже что Грета и Путин — один человек.

На стене одного из домов Сан-Франциско художник Андрес Иглесиас заканчивает граффити, на котором изображена шведская активистка Грета Тунберг. Однако, как пишет Newsweek, многие стали критиковать работу художника, отмечая, что на изображении Грета похожа скорее на Владимира Путина.

Некоторые пользователи Twitter шутили, что на картине «дитя любви» Греты и Путина, а также что Грета — дочь российского лидера. Другие посчитали это подтверждением того, что «коммунисты отправили Грету, чтобы развалить США и капитализм». Кто-то даже шутил, что Грету и Путина никогда не видели вместе в одной комнате, а значит, это один человек.

Как поясняет автор статьи, лица Греты и Путина похожи потому, что у обоих широкая челюсть и голубые глаза.

Грета Тунберг стала знаменитой после того, как отчитала мировых лидеров во время Генассамблеи ООН из-за их отношения к проблемам экологии. Депутат Госдумы России Василий Власов пригласил Тунберг высказаться перед российским парламентом. Путин, в свою очередь, тогда отметил, что не разделяет всеобщего воодушевления по поводу Тунберг, назвав её «доброй девочкой». В ответ на это Грета изменила свою подпись в Twitter на «добрый, но плохо информированный подросток», напоминает Newsweek.

Издание также отмечает, что прошлое граффити с Гретой, которое появилось в Канаде, просуществовало недолго: сверху появилась надпись: «Хватит врать! Здесь нефтяная страна!»