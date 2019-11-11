Independent: с помощью фото Греты Тунберг офисных работников отучивают использовать одноразовые стаканчики

Офисы используют фотографии экоактивистки Греты Тунберг, чтобы разубедить своих сотрудников пользоваться пластиковыми столовыми приборами и одноразовыми стаканчиками, пишет The Independent.

Этот тренд, называемый «Грета-шейминг», стал особенно популярен в Израиле, где фото 16-летний активистки развешивают в офисах Тель-Авива и Иерусалима, сообщает издание со ссылкой на Haaretz.

Как поясняется в статье, изображения Греты Тунберг обычно размещают в рабочих кафе рядом с пластиковыми столовыми приборами и одноразовыми стаканчиками. Таким образом коллег пытаются пристыдить и вынудить воздержаться от использования подобной продукции.

Так, на одной из выложенных в соцсетях фотографий видно, что изображение Тунберг размещено около стаканчиков для кофе, а поверх изображения — надпись заглавными буквами: «Ты уверен?»

And finally, this one. See the next tweet to see what employees who don’t appreciate Greta ... pic.twitter.com/FbeSM4hrpi — Allison K. Sommer (@AllisonKSommer) 5 ноября 2019 г.

А на другом фото на фоне пластиковой посуды красуется её изображение с надписью: «Как вы смеете?»

В социальных сетях этот приём был встречен с радостью и поддержкой.

«По-моему, это превосходно! У Израиля есть совесть и чувство юмора», — написал один из интернет-пользователей.

«Действительно, отличная идея», — отметил в своём твите другой человек.

Грета Тунберг, которая впервые прославилась после того, как возглавила школьную забастовку в поддержку климатического движения в своей родной Швеции, стала всемирно узнаваемым лицом экологического протеста после её выступления в ООН, где она призвала мировых лидеров к изменениям, отмечает The Independent.