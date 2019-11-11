Independent: с помощью фото Греты Тунберг офисных работников отучивают использовать одноразовые стаканчики

В офисах набирает силу инициатива, в рамках которой работников пытаются с помощью фотографий экоактивистки Греты Тунберг пристыдить за использование одноразовой пластиковой посуды, пишет The Independent. Этот тренд под названием «Грета-шейминг» стал особенно популярен в Израиле, отмечается в статье.
Офисы используют фотографии экоактивистки Греты Тунберг, чтобы разубедить своих сотрудников пользоваться пластиковыми столовыми приборами и одноразовыми стаканчиками, пишет The Independent.
Этот тренд, называемый «Грета-шейминг», стал особенно популярен в Израиле, где фото 16-летний активистки развешивают в офисах Тель-Авива и Иерусалима, сообщает издание со ссылкой на Haaretz.
Как поясняется в статье, изображения Греты Тунберг обычно размещают в рабочих кафе рядом с пластиковыми столовыми приборами и одноразовыми стаканчиками. Таким образом коллег пытаются пристыдить и вынудить воздержаться от использования подобной продукции.
Так, на одной из выложенных в соцсетях фотографий видно, что изображение Тунберг размещено около стаканчиков для кофе, а поверх изображения — надпись заглавными буквами: «Ты уверен?»
В социальных сетях этот приём был встречен с радостью и поддержкой.
«По-моему, это превосходно! У Израиля есть совесть и чувство юмора», — написал один из интернет-пользователей.
«Действительно, отличная идея», — отметил в своём твите другой человек.
Грета Тунберг, которая впервые прославилась после того, как возглавила школьную забастовку в поддержку климатического движения в своей родной Швеции, стала всемирно узнаваемым лицом экологического протеста после её выступления в ООН, где она призвала мировых лидеров к изменениям, отмечает The Independent.
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