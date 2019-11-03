Independent: Ди Каприо увидел в Грете Тунберг «лидера нашего времени»

Леонардо Ди Каприо высоко оценил вклад Греты Тунберг в борьбу с изменением климата. После встречи с шведской экоактивисткой американский актёр признался, что благодаря её деятельности он с надеждой смотрит в будущее планеты, пишет The Independent.

Леонардо Ди Каприо похвалил Грету Тунберг после встречи, на которой они обсуждали свой вклад в борьбу с изменением климата. Американский загрузил в Instagram две фотографии, на которых он сидит рядом с юной экоактивисткой, сообщает The Independent.

«В истории человечества существует лишь несколько примеров, когда в поворотные моменты голоса начинают звучать громче и способны менять мир… но Грета Тунберг стала лидером нашего времени», — написал Ди Каприо в подписи к фотографии.

«История оценит то, что мы делаем сегодня, чтобы помочь гарантировать, что будущие поколения смогут наслаждаться той же живой планетой, которую мы, безусловно, воспринимали как должное», — отметил звезда «Волка с Уолл-стрит». Он выразил надежду, что мировые лидеры

воспримут послание Тунберг как «тревожный сигнал»

«Именно благодаря Грете и другим молодым активистам во всём мире я с оптимизмом смотрю в будущее. Для меня было честью провести время с Гретой», — подчеркнул Ди Каприо.

Он добавил, что встреча с Тунберг знаменует начало их рабочих отношений, которая призвана усилить их индивидуальные усилия по защите окружающей среды. «Мы с ней пообещали поддерживать друг друга в надежде обеспечить светлое будущее для нашей планеты», — пояснил Ди Каприо.

Публикация уже набрала несколько миллионов «лайков» и тысячи хвалебных комментариев. Один пользователей назвал Тунберг и Ди Каприо «неудержимой командой», а многие признались, что их дуэт «вдохновляет».