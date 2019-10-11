CNN: без пяти минут лауреат Нобелевской премии мира — букмекеры ставят на Грету

Букмекеры назвали Грету Тунберг главным фаворитом на получение следующей Нобелевской премии мира, передаёт CNN. Как подчёркивается в материале, если активистка в итоге получит награду, она станет её самым молодым лауреатом в истории.

Шестнадцатилетняя эко-активистка Грета Тунберг является по версии большинства букмекеров главным фаворитом на получение 100-ой Нобелевской премии мира, пишет сайт CNN.

По данным канала, лондонская букмекерская контора Coral принимает ставки на победу Греты с коэффициентом 1,5. Другой британский букмекер William Hill считает, что шансы активистки победить составляют 8 к 13; представители конторы, между тем, отмечают, что 96% их клиентов, ставящих на победителя Нобелевской премии мира, поставили именно на шведскую девочку.

Если активистка всё же получит премию, она станет её самым молодым лауреатом, обойдя 17-летнюю пакистанскую правозащитницу Малалу Юсуфзай, получившую награду в 2014-м, отмечается в материале.

Между тем, у Греты есть серьёзные конкуренты: в частности, по информации британской онлайн-конторы Betfair, вторым главным фаворитом на получение премии является премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который положил конец конфликту своей страны с Эритреей. По данным William Hill, среди возможных кандидатов — вождь бразильской народности каяпо Раони Метукрите, организовавший кампанию по защите джунглей Амазонки, а также премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как сообщает CNN со ссылкой на официальный сайт Нобелевской премии мира, на неё в нынешнем году претендует 301 кандидат, включая 223 лица и 78 организаций. Вместе с тем, имена номинантов будут держаться в секрете на протяжении ещё 50 лет.

Имя победителя будет объявлено в пятницу, 11 октября, в норвежском Осло в 11 часов по местному времени, говорится в статье.