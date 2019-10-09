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Independent: мэр Рима назвала постыдными действия активистов, повесивших манекен Греты Тунберг

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Мэр Рима раскритиковала действия людей, повесивших под мостом чучело Греты Тунберг, и извинилась перед ней от имени всех жителей «Вечного города», пишет The Independent. Как рассказывает издание, сейчас эко-активистка, которая может получить Нобелевскую премию мира, находится в США и обсуждает проекты новых нефтепроводов в Дакоте.
Independent: мэр Рима назвала постыдными действия активистов, повесивших манекен Греты Тунберг
Reuters

 В Риме под мостом повесили чучело эко-активистки Греты Тунберг с двумя косичками и надписью «Грета — ваш бог» на английском, сообщает The Independent.

Вирджиния Раджи, мэр столицы Италии, назвала такой поступок «постыдным» и выразила солидарность лично от себя «и от всего Рима» Грете и её семье. Как заверила Раджи в Twitter, действия властей против изменения климата не прекращаются.

По сообщению агентства AFP, итальянские органы начали расследование по статье за «серьёзные угрозы».

Как напоминает британская газета, Грета привлекла международное внимание, когда в прошлом месяце отчитала мировых лидеров на Саммите ООН по климатическим действиям. В данный момент 16-летняя активистка находится в Соединённых Штатах, посещает индейские резервации в Дакоте и обсуждает прокладку нефтепроводов. По заявлению Lakota People’s Law Project, Грета обеспокоена предполагаемым маршрутом нефтепровода «Кистоун XL» через Южную Дакоту, а также планами об удвоении потока «чёрного золота» по трубам Северной Дакоты.

В прошлом месяце, отмечает The Independent, Тунберг вдохновила миллионы молодых людей и девушек выйти на улицы городов по всему миру и призвать к более серьёзным и быстрым шагам по борьбе с изменениями климата. Кроме того, шведская школьница может выиграть Нобелевскую премию мира, которую вручат на этой неделе. 

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Independent Великобритания Европа
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глобальное потепление Грета Тунберг Италия климат Нобелевская премия ООН США экология
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