Washington Post: Путин намекнул, что юной активисткой Тунберг манипулируют

Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов по поводу экологической активистки из Швеции Греты Тунберг. Как пишет The Washington Post, Путин назвал Тунберг «доброй и искренней девочкой», однако предположил, что её могут использовать в чьих-то интересах.
Российский президент Владимир Путин предположил, что 16-летнюю экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг могут использовать в чьих-то интересах. Как пишет The Washington Post, выступая в Москве на энергетическом форуме, Путин заявил: «Я не разделяю общих восторгов по поводу Греты Тунберг».
Российский лидер назвал Тунберг «доброй и искренней девочкой», которая не понимает сложные глобальные проблемы, такие как препятствия на пути развития чистой энергетики в развивающихся странах.
Путин добавил: «Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения». Как отмечает издание, вдаваться в подробности он не стал.
Как напоминает The Washington Post, Тунберг вдохновила других школьников, когда раз в неделю начала пропускать школьные занятия, проводя протесты против климатических изменений. Выступая в прошлом месяце в ООН на климатическом саммите, она упрекнула мировых лидеров в том, что они действуют недостаточно активно, заявив: «Как вы смеете?»
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