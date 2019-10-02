Euronews: голландские фермеры против «необоснованного экоактивизма» — Гаагу парализовали гигантские пробки

Нидерландские фермеры на сельхозтехнике съехались со всей страны в Гаагу на массовую акцию против «необоснованного экоактивизма», спровоцировав гигантские пробки. Они очень недовольны негативным имиджем, который им постоянно пытаются создать защитники природы, хотя общие доходы Нидерландов от экспорта сельхозпродукции за прошлый год превысили €90 млрд.
На дорогах Нидерландов — пробки общей длиной за тысячу километров: голландские фермеры вышли на акцию протеста. Сама манифестация прошла в Гааге, но поскольку крестьяне собирались туда со всей страны на тихоходной технике, все окрестные шоссе встали.
Фермеры возмущены ростом необоснованного, по их мнению, экоактивизма. Они очень недовольны имиджем, который работникам сельского хозяйства создают защитники природы и политики: крестьян обвиняют в неэкологичном производстве, выбросах парниковых газов и издевательствах над животными.
Фермеры заявляют, что эта политика приведёт к подрыву отрасли, которая не просто производит продукты питания, но делает это с большой прибылью. В прошлом году доходы от экспорта сельхозпродукции из Нидерландов превысили €90 млрд.
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