Euronews: голландские фермеры против «необоснованного экоактивизма» — Гаагу парализовали гигантские пробки

03:00 Представитель президента по цифровому развитию в ходе конференции RT MEDIA TALK оценил распространение дипфейков Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков принял участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK.

03:00 В МИД России сообщили о предполагаемом преемнике Хантсмана Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» Соединённых Штатов.

03:00 Джонсон обещал брексит без сделки при отсутсвии компромисса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что брексит пройдёт по жёсткому сценарию, если в ЕС не согласятся на предлагаемый Лондоном компромисс.

03:00 «Зенит» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Локомотивом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инцидентам, имевшим в матчах 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

03:00 Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказал о работе во время протестов Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный принял участие в организованной RT конференции в формате MEDIA TALK, где рассказал о работе во время протестов.

03:00 Памфилова оценила возможность реформы избирательного законодательства Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в настоящее время нет предпосылок для кардинальной реформы избирательного законодательства в стране.

03:00 КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

03:00 Путин прокомментировал возможность публикации его разговоров с Трампом Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), комментируя публикацию разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что жизнь его научила тому, что любой его разговор может быть опубликован.

03:00 Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве Басманный суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина.

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03:00 Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.

03:00 Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

03:00 В ГИБДД объяснили регионам правила вынесения штрафов в непогоду Госавтоинспекция России отправила в регионы разъяснения по поводу того, как вести себя с вынесением штрафов за нарушения, которые были совершены в непогоду и зафиксированы камерами на дорогах.

03:00 «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА Петербургский «Зенит» крупно проиграл лиссабонской «Бенфике» в матче второго тура Юношеской лиги УЕФА.

03:00 Губерниев получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментарий» Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментарий» за работу во время женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

03:00 Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.

03:00 Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике Президент России Владимир Путин считает ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

03:00 Генсек СЕ рассказала о желании совершить визит в Россию Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич заявила о желании посетить Россию для обсуждения с российской стороной ряда насущных вопросов.

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03:00 Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».

03:00 Лавров: санкции против России не заработают никогда Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что санкции в отношении России не работают и не заработают никогда.

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03:00 Гендиректор «Локомотива» рассказал, когда вернётся в строй Антон Миранчук Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что ждёт возвращения на поле хавбеков Алексея и Антона Миранчуков.

03:00 Путин прокомментировал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал в США вокруг разговора президента страны Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, в Соединённых Штатах используются любые поводы для атаки на главу Белого дома.

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03:00 СМИ: Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины, став при этом первым вице-премьером.

03:00 Путин: Россия против возложения вины на Иран за атаки на саудовские НПЗ Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва выступает против возложения ответственности на Иран за атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

03:00 Нигматуллин: счёт матча «Локомотив» — «Атлетико» по игре Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды от мадридского «Атлетико» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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03:00 Лавров оценил реакцию в Киеве на согласование формулы Штайнмайера Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал реакцию ряда украинских политиков на сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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03:00 Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

03:00 Депутаты Рады сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что его коллеги сорвали плакат в поддержку свободы слова на Украине, который повесили в зале украинского парламента.

03:00 Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

03:00 Глава IAAF отреагировал на дисквалификацию экс-тренера Фары за допинг Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу прокомментировал дисквалификацию бывшего тренера четырёхкратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике британца Мо Фары Альберто Салазара.

03:00 СК усилит безопасность своих сотрудников после недавнего убийства Следственный комитет усилит безопасность своих сотрудников, которые занимаются приёмом граждан, после убийства полковника юстиции Владислава Капустина возле проходной здания ведомства в Москве.

03:00 Экс-чемпион UFC заявил, что хочет сразиться с Фёдором Емельяненко Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт выразил желание провести поединок с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.

03:00 Хаменеи: Иран продолжит сокращение обязательств по сделке Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.

03:00 Вдова Данелии прокомментировала сообщение о смерти автора музыки к «Мимино» Вдова режиссёра Георгия Данелии прокомментировала сообщение о смерти композитора Гии Канчели, автора музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

03:00 На Балтфлоте прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» На Балтийском флоте прошли учения с участием расчётов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщает телеканал «Звезда».

03:00 Смертельно ранившему сотрудника СК грозит пожизненное заключение Мужчине, нанёсшему смертельное ранение сотруднику Следственного комитета, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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