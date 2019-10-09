Джонсон: Маргарет Тэтчер боролась с глобальным потеплением задолго до Греты Тунберг

В недавней речи Борис Джонсон дал высокую оценку Маргарет Тэтчер и назвал её «настоящей феминисткой, защитницей экологии и революционеркой, которая изменила мир к лучшему». По мнению британского премьера, его предшественница боролась с климатическими изменениями и могла бы стать примером для современных экоактивистов, пишет The Independent.

Борис Джонсон похвалил Маргарет Тэтчер, назвав её видной защитницей окружающей среды. По словам главы британского правительства, современным активистам необходимо поучиться у его предшественницы борьбе с глобальным потеплением, пишет The Independent.

Речь Джонсона была приурочена к выходу третьего тома официальной биографии Тэтчер, написанной Чарльзом Муром. Во время своего выступления премьер-министр рассказал, что «железная леди» серьёзно относилась к изменению климата и верно оценивала многие вопросы, в том числе участие Соединённого Королевства в ЕС.

Джонсон отметил, что перед приездом на презентацию книги ему пришлось преодолевать улицы, заполненные «не идущими на сотрудничество ворчунами и протестующими всех видов». Речь шла об участниках акции «Восстание против вымирания», которые требуют более решительной борьбы с климатическими изменениями, поясняет издание.

«Я надеюсь, когда сегодня вечером мы выйдем отсюда и нас подкараулят назойливые протестующие против изменения климата с кольцами в носу, мы напомним им, что она (Тэтчер. — ИноТВ) была права относительно парниковых газов. И она относилась к этому вопросу серьёзно задолго до Греты Тунберг», — заявил Джонсон.

«И самым лучшим уроком для обитателей бурлящих пахнущих коноплёй бивуаков, которые сейчас засоряют Трафальгарскую площадь и Гайд-парк, было бы прекратить блокировать уличное движение и купить копию великолепной книги Чарльза. Тогда они могли бы узнать о настоящей феминистке, защитнице экологии и революционерке, которая изменила мир к лучшему», — добавил премьер-министр.

Он также раскритиковал депутатов-тори, которые вынудили «железную леди» покинуть пост в 1990 году из-за скандала вокруг ЕС и позволили занять её место «еврофилу» Джону Мейджору. Джонсон сравнил консерваторов, добившихся отставки Тэтчер, с «цареубийцами», обращает внимание издание.

Ещё одним спорным моментом в речи Джонсона стало утверждение, что его предшественница «негласно» способствовала освобождению Нельсона Манделы и окончанию апартеида в ЮАР. Между тем во время премьерства Тэтчер широко осуждали за то, что она выступала против санкций в отношении расистского режима африканской республики и называла Манделу «террористом», подчёркивает The Independent.