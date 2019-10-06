Welt: Дания собирается очистить Европу от дизеля и бензина к 2030 году

Дания выступила с общеевропейской инициативой по запрету бензиновых и дизельных двигателей, сообщает Welt. Копенгаген планирует добиться задуманного к 2030 году. Цель — до 2050 года сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом. Впрочем, пока что инициативу поддержало только 10 стран-членов ЕС.

В плане запрета машин, работающих на дизеле или бензине, Дания продолжает всех обгонять. Правительство Дании объявило о том, что собирается запретить двигатели внутреннего сгорания к 2030 году. Ранее эти планы затормозили, потому что такой шаг нарушил бы правила ЕС. Теперь Копенгаген снова жмёт на газ и выступает за общеевропейскую стратегию. Всё для того, чтобы к 2050 году Европа стала первым в мире климатически нейтральным континентом. С репортажем Фанни Юштен.

Волшебная страна для велосипедистов, но Дании этого недостаточно. Чтобы полностью избавиться от выбросов на дорогах она собирается не только стать страной чудес для тех, кто ездит на электрических автомобилях, но и очистить от дизеля и бензина Европу.

«Нам стоит осознать, что пора поспешить <…> План А заключается в том, чтобы добиться общеевропейского запрета», — заявил датский министр по охране окружающей среды Дэн Йоргенсен. Страны ЕС должны запретить продажу автомобилей с дизельным или бензиновым двигателем с 2030 года. Цель — до 2050 году превратить Европу в первый климатически нейтральный континент в мире. Эту инициативу уже поддержали 10 других стран ЕС.

Неизвестно, входит ли Германия в их число. Немецкий министр транспорта планирует к 2030 году увеличить количество электрических автомобилей на дорогах Германии до семи миллионов. Пока что их приблизительно 83 000. Автомобили, работающие на дизеле и бензине, все ещё впереди: их 46 миллионов. В этом году на автомобильной выставке во Франкфурте производители пытались убедить клиентов, что они действительно всерьёз настроены сделать транспорт более экологичным.

ШТЕФАН БРАТЦЕЛЬ, глава аналитического цента Center of Automotive Management: Мы услышали стартовый выстрел — как минимум после дизельного скандала. С тех пор немецкие производители начали интенсивно развивать сферу электромобильности. Но на дорогах мы увидим результаты только через год или два.

Нехватка станций зарядки, проблемы с дальностью езды и цены не очень воодушевляют. Не случайно в Германии продлили премии на покупку электрических авто до 2020 года. Хотя в Европе всё больше людей пересаживаются на электрические автомобили, пространства для экологического развития ещё много.

Дата выхода в эфир 05 октября 2019 года