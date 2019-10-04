Forbes: «палладиевый бум» сыграет на руку России

Вызванный повышенным спросом на гибридные автомобили рост цены на палладий окажется выгодным российскому «Норникелю», который является крупнейшим в мире поставщком этого металла, пишет Forbes. По данным журнала, «палладиевый бум» вряд ли затянется, но компания уже начала им пользоваться, нарастив добычу почти на 10%.

Резкий рост цены на палладий, использующийся в производстве выхлопных систем гибридных автомобилей, стал отличной новостью для «Норникеля» — одной из крупнейших горно-металлургических компаний России, сообщает Forbes. Как подчёркивает обозреватель издания, «Норникель», известный за рубежом прежде всего как поставщик именно никеля, также является крупнейшим в мире производителем палладия, добывая в год около 40% от совокупного мирового объёма добычи этого металла.

По данным Forbes, в течение последних двух месяцев палладий подорожал на 18%, значительно опередив по росту цен все остальные металлы, включая и «родственную» ему платину; последняя также применяется в выхлопных системах автомобилей, однако её цена выросла за тот же срок лишь на 3%. В понедельник цена на палладий достигла рекордных $1697 за унцию, несколько снизившись к середине недели до $1667 — при том, что в начале августа палладий продавался по $1412 за унцию. Три года назад цена за унцию палладия не превышала $711 — тогда он стоил даже дешевле платины, продававшейся по $1020 за унцию, говорится в материале.

Рост цены на палладий начался в 2016 году после разразившегося в Германии «дизельного скандала»: крупнейший немецкий автомобильный концерн Volkswagen уличили в занижении данных о выбросах вредных газов дизельными автомобилями его производства, пишет Forbes. Скандал привёл к падению продаж дизельных автомобилей, в выхлопных системах которых используется преимущественно платина, и росту популярности бензиновых машин, в которых применяется как раз палладий. Что же касается последнего ценового скачка, за него стоит благодарить гибридные автомобили, выхлопные системы которых порой требуют даже больше палладия, чем у обычных автомобилей, отмечается в статье.

Как подчёркивает обозреватель Forbes, «Норникель» поспешил воспользоваться благоприятной конъюнктурой: за первые шесть месяцев 2019 года компания увеличила производство палладия на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,49 млн унций. Если такой темп добычи сохранится, к концу года «Норникель» произведёт рекордные 3 млн унций металла; стоимость такого объёма по нынешним ценам составит около $5 млрд.

Впрочем, «палладиевый бум» может оказаться недолгим: хотя в производстве бензиновых и гибридных автомобилей преимущественно используется именно палладий, а в производстве дизельных — платина, на деле они взаимозаменяемы, отмечает автор статьи. Автопроизводители решают, какой из металлов использовать, в зависимости от того, насколько дорогой будет коррекция производственного цикла, и сколько придётся потратить на сырьё. Таким образом, всё ещё растущий ценовой разрыв между палладием и платиной может стать для производителей необходимым стимулом к тому, чтобы перейти на платину, подытоживает журналист.

Между тем, рост цен на палладий уже привёл к последствиям криминального характера: по данным британским СМИ, в Лондоне в первые шесть месяцев 2019 года злоумышленники сняли с гибридных автомобилей почти 2900 каталитических конвертеров, где и содержится палладий, тогда как за весь прошлый год в британской столице было украдено только 1674 этих деталей, сообщает Forbes.