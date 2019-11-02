24 Horas: Испания вызвалась помочь Грете Тунберг перебраться через Атлантику на климатический форум в Мадриде

Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Испании Тереса Рибера в своём аккаунте в Twitter отреагировала на просьбу молодой шведской активистки Греты Тунберг помочь ей добраться до Мадрида для участия в климатическом форуме.

В своём твите Рибера заявила, что нашей страны было бы в радость помочь ей совершить обратный путь через Атлантику. Министр также отметила, что надеется связаться с ней (Тунберг. — ИноТВ) для того, чтобы сделать это возможным.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2019 года.