Canal 24 Horas TV

24 Horas: Испания вызвалась помочь Грете Тунберг перебраться через Атлантику на климатический форум в Мадриде

Материал представлен в переводе ИноТВ
Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Испании Тереса Рибера заявила о готовности помочь шведской активистке Грете Тунберг совершить обратный путь через Атлантику с целью посетить Мадрид, передаёт Canal 24 Horas TV. Как поясняет канал, Тунберг ранее изъявила желание принять участие в предстоящем климатическом форуме, который пройдёт в испанской столице.
Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Испании Тереса Рибера в своём аккаунте в Twitter отреагировала на просьбу молодой шведской активистки Греты Тунберг помочь ей добраться до Мадрида для участия в климатическом форуме.
 
В своём твите Рибера заявила, что нашей страны было бы в радость помочь ей совершить обратный путь через Атлантику. Министр также отметила, что надеется связаться с ней (Тунберг. — ИноТВ) для того, чтобы сделать это возможным.
 
Дата выхода в эфир 02 ноября 2019 года.  
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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Twitter Атлантический океан Грета Тунберг Испания климат
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