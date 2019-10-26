Stuttgarter Zeitung: за огромный вклад в защиту природы — именем Греты назвали жука

03:00 На поиски пропавшего в Перми самолёта вылетел спасательный вертолёт На поиски пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолёта вылетел спасательный вертолёт. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

03:00 Тедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды Георгий Джикия сможет принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

03:00 Первые С-300 поступили на вооружение российской базы в Таджикистане Первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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03:00 Гришин: в чемпионской гонке по-прежнему участвуют пять команд Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

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03:00 Кечинов: за золото будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов рассказал о борьбе за титул в текущем сезоне РПЛ.

03:00 «Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Уфой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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03:00 МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии Турция заверила, что пребывание её вооружённых сил на северо-востоке Сирии является временным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

03:00 Итальянские СМИ опубликовали материал о братьях Миранчук Итальянское издание Corriere dello Sport после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» опубликовали материал, посвящённый полузащитникам российской команды Антону и Алексею Миранчукам.

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03:00 Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019» На Филиппинах выбрали победительницу конкурса «Мисс Земля — 2019», ей стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Об этом сообщается на официальном аккаунте конкурса в Twitter.

03:00 Тренер «Спартака»: не будет проблемой, если мы никого не купим Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу возможных трансферов клуба.

03:00 Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры страны.

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03:00 Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану.

03:00 В Пермском крае пропал легкомоторный самолёт В Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт, проводятся поиски воздушного судна. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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03:00 Месси заявил, что не стал бы ничего менять в карьере ради победы на ЧМ Футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси заявил, что доволен своей карьерой, несмотря на отсутствие титула чемпиона мира.

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03:00 Сюткин прокомментировал сообщения об инциденте с участником «Голоса» Певец, наставник шоу «Голос» на Первом канале Валерий Сюткин прокомментировал сообщения о том, что участник проекта Даниил Королёв не пожал ему руку. Об этом сообщает «Газета.Ru».

03:00 Тедеско заявил, что Зобнин может сыграть с «Локомотивом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Роман Зобнин восстановился от травмы и имеет возможность выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

03:00 В квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа В одной из квартир жилого дома в Новокузнецке произошёл хлопок и возгорание после того, как жители вскрыли старый сейф. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

03:00 Адиев объяснил свой уход из «Ахмата» Бывший тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев объяснил, почему решил покинуть клуб спустя десять дней после вступления в должность.

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