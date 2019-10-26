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Stuttgarter Zeitung: за огромный вклад в защиту природы — именем Греты назвали жука

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Лондонский музей естественной истории назвал новый вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Stuttgarter Zeitung. У невзрачного насекомого нет ни глаз, ни крыльев, у него медовый цвет, а размером он меньше миллиметра. Таким образом один из научных сотрудников музея решил отметить «огромный вклад» Греты в освещение вопросов защиты окружающей среды.
Stuttgarter Zeitung: за огромный вклад в защиту природы — именем Греты назвали жука
Reuters

Лондонский музей естественной истории назвал открытый в 60-е годы XX века вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Stuttgarter Zeitung. У «nelloptodes gretae» нет ни глаз, ни крыльев, у него медовый цвет, а размером он меньше миллиметра. Но теперь благодаря своему новому имени невзрачное насекомое «оказалось в свете софитов», отмечает немецкое издание.

«Я выбрал это имя, потому что меня очень впечатлило то, что делает молодая активистка, и я хотел отметить её огромный вклад в освещение вопросов защиты окружающей среды», — объяснил научный сотрудник музея Майкл Дарби, нашедший маленького жука в коллекции учреждения, состоящей из 22 млн. экземпляров.

Куратору музея Максу Барклаю эта инициатива очень понравилась. Он отметил, что из-за сокращения биологического разнообразия, многие виды исчезают ещё до того, как учёные успевают дать им название: «Поэтому логично назвать одно из недавних открытий в честь того, кто прилагает такие большие усилия для защиты природы и исчезающих видов».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Stuttgarter Zeitung Германия Европа
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Великобритания Грета Тунберг история Лондон наука экология
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