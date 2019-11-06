Independent: экопрогулка со звёздами — Грета Тунберг нашла единомышленников в Голливуде

Спустя день после встречи с актёром Леонардо ДиКаприо экоактивистка Грета Тунберг прокатилась на велосипеде с ещё одной звездой Голливуда — Арнольдом Шварценеггером, пишет The Independent. При этом хотя Шварценеггер и назвал Тунберг героем, далеко не все его фанаты пришли в восторг от подобных контактов звезды «Терминатора».

Спустя день после того, как экоактивистка Грета Тунберг встретилась с Леонардо ДиКаприо, который назвал её «лидером нашего времени», в её кампании по борьбе с глобальным климатическим кризисом поучаствовала ещё одна звезда Голливуда — Арнольд Шварценеггер, пишет The Independent.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY — Arnold (@Schwarzenegger) November 4, 2019

Актёр и экс-губернатор Калифорнии выложил в Instagram фотографию, на которой он катается на велосипеде с Тунберг в Санта-Монике. При этом Шварценеггер назвал экоактивистку «героем».

Чтобы добраться из Швеции до Чили, где должен был состояться климатический саммит COP25, подросток пользовалась экологичным транспортом, однако теперь она просит помощи, чтобы попасть Испанию, так как антиправительственные протесты в Сантьяго вынудили чилийские власти отменить мероприятие, которое теперь пройдёт в Мадриде.

«Оказалось, что я пропутешествовала полмира не туда. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантику… Если кто-нибудь поможет мне найти транспорт, я буду очень благодарна», — написала Тундерг в свой Twitter.

В августе экоактивистка выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, где её горячая речь привлекла внимание мировой общественности. «Своими пустыми словами вы украли мои мечты и моё детство», — заявила она тогда, обращаясь к мировым лидерам.

Тем не менее Шварценеггер и Тунберг встречаются далеко не в первый раз. В мае подросток посетила Мировой саммит в Вене, которая организовала экологическая группа кинозвезды. На мероприятии Шварценеггер обратился напрямую к людям, которые скептически относятся к глобальному потеплению: «Мы просим вас перестать врать о климатических изменениях и загрязнении и дать народу решение этой проблемы, а не вешать лапшу на уши».

В сентября звезда «Терминатора» одолжила Тунберг электромобиль Tesla Model 3, чтобы та могла ездить на нём по США и Канаде. Тем не менее встреча активистки со Шварценеггером явно разозлила некоторых его фанатов.

«Раньше я был большим фанатом. Теперь же я вижу, что вас как марионетку использует кучка элитистов. И это парень из австрийского городка, который стал самым известным в мире культуристом и актёром. Это напоминает мне историю Икара. Очень печально», — прокомментировал один пользователь пост Шварценеггера.

«Очередное доказательство тому, что последний мужик в Голливуде — это Клинт Иствуд», — отметил другой.