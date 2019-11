Independent: экопрогулка со звёздами — Грета Тунберг нашла единомышленников в Голливуде

Спустя день после того, как экоактивистка Грета Тунберг встретилась с Леонардо ДиКаприо, который назвал её «лидером нашего времени», в её кампании по борьбе с глобальным климатическим кризисом поучаствовала ещё одна звезда Голливуда — Арнольд Шварценеггер, пишет The Independent.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY