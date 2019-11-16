Guardian: пример Греты заразителен — туристов увлекла идея перебраться «автостопом» через океан

Пример экоактивистки Греты Тунберг привёл к резкому росту числа желающих «прокатиться автостопом под парусом», пишет The Guardian.

Раньше подобное плавание через Атлантику на парусном судне воспринималось как экстравагантная затея для знаменитостей с большими связями. Однако после того, как Тунберг дважды за последние три месяца пересекла Атлантический океан, её пример, похоже, оказался вдохновляющим — и желающих отправиться в морское путешествие становится всё больше.

Люди используют посвящённые этой тематике группы в Facebook, чтобы либо найти для своей лодки членов команды, либо подыскать себе судно для путешествия «автостопом».

«Это взаимовыгодно, — комментирует мореплаватель Даниэль Краузе, помогающий руководить одним из таких веб-ресурсов. — Вы получаете в большинстве своём бесплатную поездку, а владелец — человека, который может нести ночное дежурство либо может помочь зайти в док, бросить якорь или совершить манёвр».

В большинстве случаев такие попутчики платят лишь за проезд до судна и от него, за визы, а также за текущие расходы, например, за еду.

Между тем Краузе отмечает, что многие в его группе в Facebook, на которую подписалась уже 21 тыс. человек, — новички без опыта мореплавания.

«Многие люди не понимают, как движется судно в океане. Между тем сам океан может подавить человека морской болезнью и заставить его чувствовать себя запертым в ловушку, поскольку несколько дней, а то и недель, вы будете находиться на очень маленьком пространстве. И как только вы отплываете, то, скорее всего, поворачивать назад будет уже слишком поздно», — подчеркнул Краузе.

Между тем на данный момент, как отмечает издание, в интернете, в частности в соцсетях, уже функционирует несколько десятков страниц и групп, посвящённых предоставлению подобных услуг.