Newsweek: ведущего Fox News раскритиковали за отказ считать Россию угрозой

Американские пользователи интернета требуют уволить ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона за фразу о том, что Россия не представляет для Соединённых Штатов никакой угрозы. Как пишет Newsweek, после этого в Twitter набрал популярность хештег #УвольтеТакераКарлсона, а его программа потеряла ряд рекламодателей.

Пользователи интернета обрушили шквал критики на американского телеведущего Такера Карлсона. Как пишет Newsweek, это произошло после того, как Карлсон заявил в своей программе на канале Fox News, что Россия не представляет для Соединённых Штатов никакой угрозы.

«Если говорить честно, Россия не представляет для Соединённых Штатов вообще никакой угрозы. Слишком много карьер зависит от того, чтобы наше мировоззрение оставалось таким же, как в 1977 году, когда борьба с советской угрозой пожирала львиную долю нашего федерального бюджета», — заявил Карлсон.

Он также объяснил свою позицию, почему он не считает Россию опасной: у неё экономика размером с итальянскую, военный бюджет в десять раз меньше американского и авианосец, «который приходится буксировать по океану, потому что он сломан».

После этого в Twitter набрал популярность хештег #УвольтеТакераКарлсона, а его программа потеряла ряд рекламодателей. Пользователи интернета сразу же прокомментировали благодушное отношение Карлсона к России, исторически находящейся в конфронтационных отношениях с США со времён Второй мировой войны.

«Вот она, стратегия национальной безопасности, созданная при администрации Трампа. Вообще-то Россия — одна из главных угроз и одно из приоритетных направлений. Мне очень интересно, что @TuckerCarlson станет говорить об этом через несколько месяцев, когда он опять начнёт призывать увеличить оборонные расходы», — заметил военный обозреватель Скотт Маучоне.

«Итак, Линдси Грэм считает, что Трамп слишком некомпетентен для коррупционных договорённостей, а Такер Карлсон — что Россия слишком слаба, чтобы представлять угрозу для США. Республиканцы погибают от идиотизма, но не сдаются», — заявила специалист по российским медиа и журналист-расследователь Джулия Дэвис.

«Почему Такера Карлсона ещё не уволили с телевидения? Россия была, есть и будет угрозой США! Преклонение Трампа перед Путиным возмутительно и неприглядно! Его презрение к нашим спецслужбам, к Законности, к Конституции и к нашей свободной прессе непатриотично!» — пишет пользователь @bahiawilson.

«Понимает ли @TuckerCarlson, что Россия — иностранная держава? И понимает ли он, что отцы-основатели не хотели, чтобы иностранные державы управляли Америкой?» — заметил другой пользователь с ником @newusadream.

«Ржунимагу», — добавил сотрудник журнала New York Яшар Али, перепостивший видео с Карлсоном.

Как отмечает издание, Карлсон не впервые делает скандальные заявления. В августе 2019 года тысячи американцев потребовали его увольнения с канала Fox News после того, как он назвал белый расизм и национализм вымыслом и ложью, а также сказал, что в Америке нет проблемы белого расизма.