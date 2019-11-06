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Le Figaro: Владимир Путин призвал создать «русскую альтернативу» Википедии

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Владимир Путин предолжил создать российскую онлайн-энциклопедию, аналогичную русскоязычному разделу Википедии, пишет Le Figaro. По мнению президента, подобный ресурс будет по сравнению с Википедией более надёжным и достоверным.
Le Figaro: Владимир Путин призвал создать «русскую альтернативу» Википедии
Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник призвал создать онлайн-энциклопедию на русском языке, которая бы стала более надёжной, чем Википедия, сообщает Le Figaro.

«По поводу Википедии... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде», — заявил российский лидер в ходе заседания Совета по русскому языку. Как отмечает обозреватель Le Figaro, президент таким образом сделал отсылку к Большой российской энциклопедии, изданной в 2007-2014 годах и в настоящей момент доступной только в бумажном виде.

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — продолжил президент.

По данным Le Figaro, обнародованные ещё в сентябре официальные документы российского правительства свидетельствуют, что Москва планирует в ближайшие три года выделить на создание российской-онлайн-энциклопедии 1,7 млрд рублей.

Свои заявления Владимир Путин сделал в ответ на «замечания ректора одного из российских университетов, который пожаловался на то, что суды страны основывают судебные решения, основываясь на данных из Википедии», упоминается в статье.

Русскоязычный раздел Википедии насчитывает более полутора миллионов статей, подчёркивает обозреватель Le Figaro. В 2015 году российские власти на время запретили доступ к онлайн-энциклопедии из-за статьи, в которой, по мнению Москвы, давались указания по приготовлению наркотических веществ.

Слова господина Путина прозвучали буквально через несколько дней после вступления в силу «скандального» закона о создании в России «суверенного интернета», изолированного от крупных мировых серверов, пишет Le Figaro. Закон предназначен для обеспечения независимого функционирования русскоязычных интернет-ресурсов в случае потери российскими операторами возможности соединяться с зарубежными серверами, однако он был раскритикован правозащитниками как пример «чрезмерного влияния» российских властей на сферу интернета, отмечает журналист газеты.

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Le Figaro Франция Европа
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