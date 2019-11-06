Le Figaro: Владимир Путин призвал создать «русскую альтернативу» Википедии

03:00 Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре В России цены на гречневую крупу в октябре увеличились на 7,3%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

03:00 Колобков: Россия намерена делиться с другими странами опытом борьбы с допингом Министр спорта России Павел Колобков заявил о готовности делиться опытом антидопинговой борьбы с другими странами.

03:00 ДНР предложила начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о готовности начать разведение сил в районе населённого пункта Петровское 9 ноября.

03:00 Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.

03:00 В Минспорта России надеются на плодотворное сотрудничество с новым главой WADA Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой.

03:00 Ганус: РУСАДА стало заложником разрушительных шагов руководителей спорта России Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, что организация является заложником разрушительных действий со стороны некоторых руководителей российского спорта.

03:00 Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Харьковской областной государственной администрации, им стал депутат Верховной рады Алексей Кучер.

03:00 Ганус: прошу WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к комитету по соответствию и исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу вынесения решения по статусу его организации.

03:00 Новак назвал абсурдными требования «Нафтогаза» по иску на $12 млрд Министр энергетики России Александр Новак заявил, что требования «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в иске на $12 млрд абсурдны.

03:00 Колобков опроверг слова Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который заявил, что российская сторона не смогла ответить на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

03:00 Лукашенко: Белоруссия сохранила лучшие достижения советской эпохи Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днём Октябрьской революции заявил, что страна сохранила лучшие достижения советской эпохи.

03:00 Норвежский лыжник Клебо вспомнил о конфликте с Устюговым на ЧМ Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, считает ли он, что потасовка с россиянином Сергеем Устюговым на чемпионате мира 2019 года оказала положительное влияние на популяризацию лыжных гонок.

03:00 Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.

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03:00 В Ноябрьске установят мемориальную доску полицейскому, убитому коллегой В Ноябрьске установят мемориальную доску участковому Владимиру Анчугову, который погиб от рук своего коллеги, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.

03:00 Экс-футболист Кержаков рассказал о блокировке своего банковского счёта Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды рассказал о блокировке своего банковского счёта Федеральной налоговой службой (ФНС).

03:00 Британский министр по делам Уэльса ушёл в отставку Британский министр по делам Уэльса Алан Кэрнс принял решение покинуть свой пост. Соответствующее прошение он подал на имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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03:00 Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что харьковский завод имени В.А. Малышева с 2009 года выпустил только один танк для Вооружённых сил Украины.

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03:00 СМИ: «Ак Барс» обменяет Ожиганова на хоккеистов СКА Рукавишникова и Тихонова Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обменяет защитника команды Игоря Ожиганова на форварда и защитника петербургского СКА Виктора Тихонова и Романа Руковишникова.

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