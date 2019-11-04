Forbes: в «технологической войне» между Huawei и Вашингтоном Путин своей выгоды не упустит

В то время как противостояние между Huawei и Вашингтоном грозит перерасти в «первую технологическую войну» новой цифровой эпохи, Владимир Путин готовится вынести из неё максимальную пользу, пишет Forbes. Как отмечает журнал, подобное столкновение создало благодатную почву для технологического сотрудничества между китайским техногигантом и Россией — стране, стремящейся к инновациям и обладающим привлекательным внутренним рынком.

На протяжении многих месяцев президент России Владимир Путин — человек, который никогда не увиливал от стычек — никак не мог решить, как подступиться к схватке Вашингтона и китайской компания Huawei. Однако в июне на Петербургском международном экономическом форуме Путин провёл встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которой стороны среди прочего обсудили технологические вопросы. Воспользовавшись случаем, российский президент обвинил США в попытке «бесцеремонно вытолкнуть Huawei с глобального рынка», добавив, что «в некоторых кругах это называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», пишет Forbes.

Тогда же окружение Путина и Си обсудило так называемый сплинтернет — концепцию технологического раскола между Востоком и Западом. Совсем неудивительно, что «главный китайский техночемпион» играл в этих переговорах совсем не последнюю роль. В результате после встречи Huawei обеспечил себе долю на нарождающемся рынке 5G в России.

Как и в Китае, Huawei проникает на российский рынок благодаря своим платформам. Однако компания инвестирует далеко не только в электронные устройства. «Huawei на собственные деньги готовит россиян к использованию передовых технологий и даёт им возможность поучаствовать в создании масштабного продукта», — отметил по этому поводу в интервью Nikkei Asian Review один генеральный директор. Всего компания планирует повысить квалификацию 10 тыс. местных специалистов в течение 5 лет.

Но что же насчёт опасений по поводу связей китайского техногиганта с официальным Пекином и той угрозы для безопасности, которую они могут представлять? По словам одного эксперта, среди российских специалистов ходит шутка: «Если ты пользуешься Apple, тебя слушает Вашингтон. Если ты пользуешься Huawei, тебя слушает Пекин. Что же лучше?» В то же время, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко заявил по этому поводу следующее: «В Российской Федерации есть жёсткие правила техники безопасности, которые мы всегда соблюдаем».

«Как отмечалось и ранее, Россия и Вашингтон придерживаются разных взглядов относительно той угрозы национальной безопасности, которую представляет Huawei из-за её предположительных связей с разведкой в Пекине», — напоминает журнал.

Не вдаваясь в детали, вряд ли стоит удивляться тому, что китайская компания извлекла пользу из улучшения российско-китайских отношений. В этом вопросе есть и прагматический аспект: аналога Huawei у России нет, однако эта страна обладает мощной производственной базой. Кроме того, в России сильный внутренний рынок, а она сама обладает большой сферой влияния. С точки зрения безопасности, однако, здесь присутствуют и другие соображения. Укрепляя научно-исследовательских связи с российскими институтами, Huawei получает ещё один рынок, который помогает нивелировать урон от включения техногиганта в чёрный список в других странах.

Отношения между Москвой и Пекином далеко не всегда были безоблачны. Вместе с тем в июне Путин и Си подписали общую декларацию, в которой подтвердили, что «российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и перед ними открываются новые возможности для перспективного развития».

С технологической же точки зрения существует вероятность, что текущее влияние США на мировые стандарты начнёт падать в случае появления некой глобальной более независимой экосистемы. Отсюда и идут разговоры о сплинтернете и технологической холодной войне.

«Если битва Huawei с Вашингтоном действительно стала «первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», то будьте уверены, что Путин сделает всё, что в его силах, чтобы использовать политические последствия этих событий и подстроить всё так, чтобы они пошли на пользу политическим целям России. Huawei же тем временем будет радоваться росту продаж, сотрудничеству в научно-производственной области и дополнительной политической поддержке. Всё это заставит призадуматься всех тех людей в США, которые занимаются оценкой долгосрочных последствий подобного развития событий», — подытоживает Forbes.