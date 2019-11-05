Schweizer Morgenpost Оригинал

«Новаторский закон»: Schweizer Morgenpost призвал учиться у России защите от «глобального блэкаута»

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В Российской Федерации вступил в силу «новаторский закон», сообщает Schweizer Morgenpost. Благодаря ему «обрушить интернет в России больше не удастся», а россияне — «в отличие от жителей всех остальных стран мира» — теперь смогут и дальше пользоваться всемирной паутиной в случае «глобального блэкаута», отмечает швейцарский новостной портал.
«Новаторский закон»: Schweizer Morgenpost призвал учиться у России защите от «глобального блэкаута»
Reuters

Первого ноября в Российской Федерации вступил в силу новый закон, сообщает Schweizer Morgenpost.

Приняли же его для защиты от «глобального интернет-блэкаута» и в качестве «превентивной меры против враждебно настроенных стран, которые могут отключить Россию от всемирной паутины», поясняет швейцарский новостной портал.

Благодаря этому закону, который подписал глава Кремля Владимир Путин, россияне — «в отличие от жителей всех остальных стран мира» — смогут и дальше пользоваться интернетом в случае глобального блэкаута.

«Таким образом, обрушить интернет в Российской Федерации больше не удастся», — констатирует Schweizer Morgenpost.

Согласно принятому закону, российские провайдеры должны установить предоставленное правительством оборудование, в результате чего трафик будет идти через серверы, которые зарегистрированы и находятся в России. Доступ ко всей информации во всемирной паутине тем самым гарантирован, поясняет новостной портал.

Даже если связь с серверами за границей будет «неожиданно потеряна», жители Российской Федерации смогут продолжить общение и обмениваться данными в интернете, добавляет журналист Schweizer Morgenpost.

По мнению швейцарского новостного портала, в Российской Федерации приняли «новаторский» закон.

И то же самое, призывает  Schweizer Morgenpost, «в срочном порядке» должны сделать все остальные государства мира, чтобы «освободиться от интернета, который контролируют Соединённые Штаты».

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Schweizer Morgenpost Швейцария Европа
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