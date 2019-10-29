Der Spiegel к 50-летию интернета: всё началось со сбоя системы

История интернета началась 29 октября 1969 года, когда весь мир следил за высадкой американцев на Луну, пишет Der Spiegel. Тогда никто не мог оценить историческую значимость этого технологического прорыва. И это неудивительно, ведь интернету понадобились ещё десятки лет, чтобы пройти через тернии проб и ошибок, и стать неотъемлемой частью повседневной жизни, рассказывает немецкое издание.

В 1969 году высадка американских астронавтов на Луне затмила все остальные события, пишет Der Spiegel. А ведь это был год рождения интернета. И если взглянуть на экономические и политические последствия этого технологического прорыва, то становится очевидно, что по своей значимости он превзошёл победу США в космической гонке.

При этом началось всё со сбоя системы, продолжает издание. Студент-программист Чарльз Клайн попытался отправить короткое сообщение с компьютера в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе на другую вычислительную машину, находившуюся на расстоянии 500 километров в Стэнфордском исследовательском институте. Сообщение состояло всего из одного слова «LOGIN», но уже на третьей букве система дала сбой. И только через час удалось переслать остальные.

До этого обмениваться между собой информацией могли только компьютеры одинаковой сборки. В тот же день две машины с разными операционными системами «поняли» друг друга. Именно поэтому 29 октября 1969 года считается днём рождения интернета.

Но тогда особого исторического значения открытию никто не придал, в том числе и учёные, задействованные в проекте, рассказывает Der Spiegel. И это неудивительно, ведь понадобились десятилетия, чтобы интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. В 1971 году удалось впервые отправить сообщение в форме электронного письма. Тогда сеть объединяла только 15 машин. Через два года американцам удалось установить соединение с машинами за пределами своей страны — в Осло и Лондоне.

Но даже после этого понадобилось ещё 10 лет, пока в истории развития интернета не наступила новая веха, позволившая значительно улучшить качество соединения. В 1983 году был введён протокол TCP/IP, который, по сути, используется до сих пор. Эта сетевая модель передачи данных позволяет разбивать данные на маленькие пакеты и независимо друг от друга передавать на другие устройства. А при достижении адресата они воссоединяются.

Такое устройство сети во многом было обусловлено требованиями военных, объясняет издание. Министерство обороны США хотело, чтобы даже в случае возникновения масштабных сбоев система продолжала функционировать. Но роль военных в создании интернета зачастую преувеличивается. В основном его будущий облик всё же определяли учёные. И об этом в первую очередь свидетельствует тот факт, что у сети нет встроенной функции безопасности. Изначально была сделана ставка на то, что в интернете все друг другу доверяют. И этот «врождённый дефект» по сей день облегчает преступникам и шпионам их работу, а также позволяет проводить в интернете кампании по дезинформации и разжиганию ненависти.

До начала 90-ых основные импульсы для развития интернета в основном исходили от США. Но самое полезное применение ему смогли найти в Европе. Британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям Тим Бернерс-Ли изобрёл первый веб-браузер под названием World Wide Web, который значительно облегчал процесс передачи данных между странами.

Но всё же для использования первой версии этой программы нужно было знать сложные команды. Всё изменилось в 1994 году, когда появился первый веб-браузер с графическим интерфейсом. С этого момента было достаточно нажать кнопку мыши, а все необходимые команды выполнялись в фоновом режиме.

Эта технология позволила Google и Facebook стать «мегаконцернами», подчёркивает Der Spiegel. А с появлением мобильного интернета тренд только усилился. Стало ясно, что сетью может пользоваться любой человек. Вычисления же всё чаще сталипроводится удалённо. Сейчас активно используются облачные технологии, к которым можно получить доступ через интернет. Однако не всё так радужно, ведь из-за этого возникают опасения по поводу защищённости данных и утраты национального суверенитета, отмечает издание.