Hill: Сноуден признал, что не нашёл ничего об инопланетянах в базах спецслужб США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и разоблачитель Эдвард Сноуден, который в 2013 году передал журналистам секретные документы спецслужб, рассказал, что перед тем, как оставить работу, он проверил базы данных и не нашёл там доказательств существования пришельцев, сообщает The Hill.
В интервью подкасту американского комика и ведущего Джо Рогана The Joe Rogan Experience, опубликованном в среду 23 октября, Сноуден заявил: «Я знаю, вы хотите, чтобы там было что-то про пришельцев. Если наши власти их и скрывают, то мне ничего не удалось найти — а у меня был какой-то огромный доступ к базам АНБ, ЦРУ, военных, всех-всех-всех. Если нечто такое спрятано, и это вполне возможно, то запрятано оно очень и очень хорошо и доступ к этому имеет только избранный круг людей».
Сноуден считает, что пришельцы могут существовать, но в теории заговора о том, что власти что-то скрывают от американской общественности в этом отношении, не верит.
Кроме того, разоблачитель поделился чувствами, сподвигнувшими его оставить свою должность в спецслужбах и рассказать всему миру, как американское правительство следит за своими гражданами через интернет и мобильные телефоны.
«Я увидел кое-что неправильное. Увидел, что правительство, по сути, нарушало закон и то, что я привык считать Конституцией Соединённых Штатов, а в более широком смысле — права человека, любого, как в США, так и по всему миру. Там были программы по наблюдению внутри страны. Были масштабные программы слежки, работавшие на международном уровне. В общем и целом, всё, что они могли отслеживать, они отслеживали», — приводит издание слова экс-сотрудника АНБ.
Как отмечает The Hill, Сноуден, на сегодня проживающий в России, появился по видеосвязи в гостях у Рогана в рамках большой кампании по продвижению своей новой книги Permanent Record («Личное дело»), которую автор характеризует следующим образом: «Они не хотят, чтобы кто-то писал такие книги».