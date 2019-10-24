Hill: Сноуден признал, что не нашёл ничего об инопланетянах в базах спецслужб США

В интервью подкасту комика Джо Рогана один из самых известных разоблачителей Эдвард Сноуден рассказал, что перед уходом из спецслужб проверил по их базам, не скрывает ли правительство от американцев факт существования пришельцев, сообщает The Hill. Правда, как признал экс-сотрудник АНБ, он ничего не нашёл, так что если что-то секретное и есть, то «запрятано оно очень и очень хорошо».

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и разоблачитель Эдвард Сноуден, который в 2013 году передал журналистам секретные документы спецслужб, рассказал, что перед тем, как оставить работу, он проверил базы данных и не нашёл там доказательств существования пришельцев, сообщает The Hill.

В интервью подкасту американского комика и ведущего Джо Рогана The Joe Rogan Experience, опубликованном в среду 23 октября, Сноуден заявил: «Я знаю, вы хотите, чтобы там было что-то про пришельцев. Если наши власти их и скрывают, то мне ничего не удалось найти — а у меня был какой-то огромный доступ к базам АНБ, ЦРУ, военных, всех-всех-всех. Если нечто такое спрятано, и это вполне возможно, то запрятано оно очень и очень хорошо и доступ к этому имеет только избранный круг людей».

Сноуден считает, что пришельцы могут существовать, но в теории заговора о том, что власти что-то скрывают от американской общественности в этом отношении, не верит.

Кроме того, разоблачитель поделился чувствами, сподвигнувшими его оставить свою должность в спецслужбах и рассказать всему миру, как американское правительство следит за своими гражданами через интернет и мобильные телефоны.

«Я увидел кое-что неправильное. Увидел, что правительство, по сути, нарушало закон и то, что я привык считать Конституцией Соединённых Штатов, а в более широком смысле — права человека, любого, как в США, так и по всему миру. Там были программы по наблюдению внутри страны. Были масштабные программы слежки, работавшие на международном уровне. В общем и целом, всё, что они могли отслеживать, они отслеживали», — приводит издание слова экс-сотрудника АНБ.

Как отмечает The Hill, Сноуден, на сегодня проживающий в России, появился по видеосвязи в гостях у Рогана в рамках большой кампании по продвижению своей новой книги Permanent Record («Личное дело»), которую автор характеризует следующим образом: «Они не хотят, чтобы кто-то писал такие книги».