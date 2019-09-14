Welt: далеко не все немецкие политики будут рады Сноудену в Германии

Требование Эдварда Сноудена о предоставлении ему убежища в Германии было встречено немецкими политиками неоднозначно, сообщает Die Welt. СДПГ, зелёные и левые поддержали американского разоблачителя. Напротив, в союзе ХДС/ХСС и среди свободных демократов его стремление сочли дерзким, а для предоставления Сноудену убежища не увидели достаточных правовых оснований — его пришлось бы выдать Вашингтону.

Дерзкое требование американского разоблачителя Эдварда Сноудена о предоставлении убежища внесло раскол в политические круги Берлина, пишет немецкая газета Die Welt. Представители разных партий Германии отреагировали на его намерения по-разному.

СДПГ, зелёные и левые с пониманием отнеслись к стремлению Сноудена, в то время как представители союза ХДС/ХСС и либералы отказываются признавать притязания на получение убежища со стороны американца, уже на протяжении шести лет проживающего в России.

В интервью Die Welt Сноуден рассказал о том, что, «к сожалению, из-за бездеятельности западных правительств» он застрял в Москве. Глава фракции зелёных Антон Хофрайтер на это заявил: «Это свидетельство о собственной несостоятельности для западных демократий — что Эдвард Сноуден всё ещё вынужден скрываться в авторитарно управляемой России и зависит от настроения Путина». Западные государства — и в особенности Германия — должны предпринять меры для того, чтобы, наконец, найти разумное решение вместе с США, считает лидер зелёных.

По мнению министра внутренних дел Нижней Саксонии Бориса Писториуса, представляющего СДПГ, как американский гражданин Сноуден имеет возможность въехать в Германию. «В задачи немецкого правительства входит забота о том, чтобы каждый человек в Германии, независимо от репутации его личности и каких-либо внешнеполитических соображений, имел право в законном порядке попытаться получить возможно причитающееся ему право на убежище», — отметил представитель СДПГ.

Заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер, в свою очередь, заявил, что уже высказался за предоставление Сноудену вида на жительство в Германии, когда этот вопрос поднимался в первый раз. «Тот факт, что именно Россия должна была стать убежищем для этого человек, в своё время был крайне своеобразным», — подчеркнул политик.

Глава левых Катя Киппинг отметила, что именно Сноудену надо сказать спасибо за разоблачение одного из крупнейших в мире скандалов с участием спецслужб: «Мы, левые, предлагали наградить его за это Нобелевской премией мира и призывали предоставить ему убежище. Мы должны защищать разоблачителей, которые вскрывают нарушения, а не тех, кто совершает преступления».

Напротив, спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт не проявил понимания к ситуации Эдварда Сноудена. Разглашение государственных тайн является наказуемым в любой стране. «Даже если предатель действует из достойных побуждений, он угрожает безопасности своей страны, а также, непредсказуемым образом, жизни её агентов и информантов», — считает Юрген Хардт.

По его словам, любая утечка информации оставляет для противодействующей стороны возможности ответной реакции, что может представлять опасность для жизни тех, кого это касается. Сноуден в действительности «никакой не герой», убеждён политик. Кроме того, Хардт не может представить, на каком основании с правовой точки зрения Германия могла бы предоставить Сноудену политическое убежище.

Сходной позиции придерживается и спикер фракции по вопросам внутренней политики Матиас Миддельберг. Он, «как и прежде, не видит никаких оснований для приёма господина Сноудена в Германии» и «не сомневается, что он столкнётся с правовым процессом, если вернётся в США».

Заместитель главы свободных демократов Германии Вольфганг Кубики считает дерзкое требование Сноудена недопустимым с правовой точки зрения. «Германия не может предоставить ему убежище, потому что Соединённые Штаты преследуют его не политически, а в уголовном порядке, — пояснил политик. — Поэтому на основании международного ордера на арест Германии пришлось бы передать господина Сноудена в США». Как подчеркнул Кубики, США не только десятилетиями поддерживают тесные связи с Германией, но и являются правовым государством.