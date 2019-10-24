L’Express: французская пресса обвинила Google в нечестной конкуренции

Французские СМИ намерены подать жалобу на Google в связи с выставленными компанией в одностороннем порядке новыми условиями взаимодействия со СМИ, пишет L’Express. Как поясняет издание, интернет-гигант пытается обязать издателей бесплатно предоставлять поисковику выдержки из материалов прессы под угрозой понижения их видимости среди результатов поиска. По мнению сотрудников органов печати, подобные требования неприемлемы и являются нарушением существующих законодательных норм.

Французские СМИ намерены подать жалобу на компанию Google в орган по защите конкуренции и обратиться к правительству в связи с условиями, навязанными изданиям интернет-поисковиком, сообщает L’Express со ссылкой на заявление профсоюза работников информационных изданий. Журнал L’Express и новостное агентство AFP, не являющиеся членом Союза общей информационной печати, также присоединились к этой инициативе.

Как напоминает издание, с этого четверга Google вводит новые правила в отношении публикации материалов французской прессы. Отныне СМИ будут обязаны позволять Google бесплатно использовать выдержки из своих материалов. В случае отказа видимость сайтов СМИ в поисковике будет существенно снижена, что негативно скажется на количестве просмотров.

По словам L’Express, новые правила были введены Google в одностороннем порядке, несмотря на вступление в силу в тот же четверг закона, получившего название «смежного права», направленного на более справедливое распределение прибыли за публикацию интернет-материалов между производителями информации. Новое законодательство, основанное на постановлении европейского правительства, должно позволить представителям прессы договариваться с интернет-гигантами о вознаграждении за повторную публикацию их материалов в сети.

Этот шаг со стороны Google, о котором было объявлено месяц назад, разгневал правительство и представителей прессы, увидевших в нём «неприемлимый вызов» и нарушение государственных и европейских законодательных норм.