Bild: за шпионаж за детьми Google и YouТube отделались штрафом в размере $170 млн

Google и YouТube будут оштрафованы на сумму $170 млн за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних, сообщает Bild. Как отметила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, YouТube собирал данные, чтобы затем таргетировать на детей рекламу, нарушая закон о конфиденциальности детей в интернете. При этом ряд экспертов отметили, что подобный штраф является недостаточной мерой наказания.

Интернет-гиганты Google и YouТube заплатят штраф в размере $170 млн, сообщает Bild. Как отмечает издание, причина штрафа должна серьёзно обеспокоить родителей: YouТube незаконно собирал персональные данные детей, чтобы затем таргетировать на них рекламу. Таким образом был нарушен закон, защищающий конфиденциальность детей в интернете.

Кроме того, YouТube (принадлежащий компании Google) обвиняется в сборе специальных идентификационных кодов, позволяющих отслеживать активность детей в сети. Поражает, насколько беззастенчиво соцсеть хотела заработать на детях, пишет Bild: с одной стороны YouТube позиционировал себя как главный ресурс для детей, а с другой — предупреждал клиентов, что на него не распространяются законы о конфиденциальности несовершеннолетних, поскольку среди официальных пользователей соцсети нет никого младше 13 лет.

Как отмечает издание, YouТube и Google не хотели судебного разбирательства, а потому согласились выплатить компенсацию, которая должна всех устроить: теперь генпрокуратура может спокойно говорить о своей усердной борьбе за права детей.

Подобное решение проблемы спровоцировало волну критики. Сенатор Эд Марки заявил, что размеры компенсации просто ничтожны для таких богатых корпораций, а глава центра цифровой демократии Джеффри Честер отметил, что «по сути Google лишь согласился в дальнейшем соблюдать закон, который он и так должен был соблюдать».

Удивительно то, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс согласилась с критическими высказываниями, подчеркнув, что Google и YouТube намеренно таргетировали рекламу на детей с целью зарабатывания денег, злоупотребляя своим влиянием и подвергая детей риску.