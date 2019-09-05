Bild: за шпионаж за детьми Google и YouТube отделались штрафом в размере $170 млн

Google и YouТube будут оштрафованы на сумму $170 млн за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних, сообщает Bild. Как отметила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, YouТube собирал данные, чтобы затем таргетировать на детей рекламу, нарушая закон о конфиденциальности детей в интернете. При этом ряд экспертов отметили, что подобный штраф является недостаточной мерой наказания.
Интернет-гиганты Google и YouТube заплатят штраф в размере $170 млн, сообщает Bild. Как отмечает издание, причина штрафа должна серьёзно обеспокоить родителей: YouТube незаконно собирал персональные данные детей, чтобы затем таргетировать на них рекламу. Таким образом был нарушен закон, защищающий конфиденциальность детей в интернете.
Кроме того, YouТube (принадлежащий компании Google) обвиняется в сборе специальных идентификационных кодов, позволяющих отслеживать активность детей в сети. Поражает, насколько беззастенчиво соцсеть хотела заработать на детях, пишет Bild: с одной стороны YouТube позиционировал себя как главный ресурс для детей, а с другой — предупреждал клиентов, что на него не распространяются законы о конфиденциальности несовершеннолетних, поскольку среди официальных пользователей соцсети нет никого младше 13 лет.
Как отмечает издание, YouТube и Google не хотели судебного разбирательства, а потому согласились выплатить компенсацию, которая должна всех устроить: теперь генпрокуратура может спокойно говорить о своей усердной борьбе за права детей.
Подобное решение проблемы спровоцировало волну критики. Сенатор Эд Марки заявил, что размеры компенсации просто ничтожны для таких богатых корпораций, а глава центра цифровой демократии Джеффри Честер отметил, что «по сути Google лишь согласился в дальнейшем соблюдать закон, который он и так должен был соблюдать».
Удивительно то, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс согласилась с критическими высказываниями, подчеркнув, что Google и YouТube намеренно таргетировали рекламу на детей с целью зарабатывания денег, злоупотребляя своим влиянием и подвергая детей риску.
Юрист центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова в беседе с НСН прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с радио Sputnik оценила идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.
В Ивановской области в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом заявил представитель управления МВД по региону Владислав Радостин.
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
Европейский союз ожидает, что украинские власти проведут полноценное расследование по факту обстрела из гранатомёта здания телеканала «112 Украина», которое произошло 13 июля. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление юридического советника Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленна Герстелла о России как о главной угрозе для кибербезопасности США.
Сотрудница Центра паллиативной помощи и фонда «Вера» Анастасия Жданова в беседе со «Взглядом» прокомментировала распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему будет поддерживать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в предстоящем бое с Дастином Порье и почему россиянам стоит поддержать соотечественника.
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения.
В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.