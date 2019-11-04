Сноуден: Facebook занимается тем же самым, что и АНБ — слежкой

Самого известного разоблачителя в мире Эдварда Сноудена беспокоит деятельность не только АНБ, но и крупных компаний вроде Facebook и Google, которые собирают исчерпывающую информацию о личной жизни своих пользователей, пишет Svenska Dagbladet. По его мнению, подобным образом эти фирмы стяжают себе «огромную власть». Решение этой проблемы разоблачитель видит в законодательном регулировании этой сферы.
Самый известный в мире разоблачитель Эдвард Сноуден по-прежнему живёт в изгнании в России, где он находится с 2013 года. На родине в США ему грозят обвинения в шпионаже и длительный тюремный срок — в том случае если его выдадут и осудят, пишет Svenska Dagbladet.
Информация Сноудена касалась государственной слежки, причём прежде всего той, которая осуществлялась Агентством национальной безопасности США (АНБ). Однако Сноудена также беспокоят и крупные интернет-компании — в первую очередь это Facebook, который неоднократно попадал под шквал критики из-за своего отношения к данным пользователей.
«Цель Facebook — вне зависимости от того, признают ли они это или нет — заключается в сборе исчерпывающей информации о личной жизни людей, а затем её использовании ради обогащения. Вне зависимости от последствий. Именно этим занимается и АНБ», — подчеркнул разоблачитель.
При этом Сноуден критикует и Google, отмечая, что эта фирма собирает данные примерно таким же образом.
«У Facebook нет никаких хороших оснований для чтения ваших писем. У Google нет никаких хороших причин знать, какие SMS вы отправляете маме. Чем больше эти компании знают о вас, тем больше у них возможностей изучить всю вашу частную жизнь, что даёт им огромную власть», — считает Сноуден.
По его мнению, решение это проблемы кроется в законодательстве.
«Во всех других секторах существуют серьёзные обязывающие законы. Если вы выпустите лекарство, которое убивает, то вы окажетесь в тюрьме. Если вы произведёте автомобиль, который горит и становится причиной смертей, то на вас подадут в суд и посадят в тюрьму. Однако у нас нет никаких обязывающих законов, когда речь заходит о программном обеспечении», — отметил разоблачитель.
Вместе с тем Сноуден уверен, что пользователям совсем не всё равно, что происходит с их личными данными, однако проблема заключается в их настрое. «Людей на самом деле это беспокоит весьма сильно. Однако они чувствуют себя беспомощными, и для того, чтобы жить с этим, они говорят себе: «Мне всё равно», — подчеркнул он.
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