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Fox News: «только усугубил проблему» — Сноуден обвинил в лицемерии экс-президента США

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Скандально известный разоблачитель Эдвард Сноуден резко раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму, сообщает Fox News. По его словам, бывший американский лидер не только оказался лицемером в вопросе массовой слежки за населением, но и сделал эту проблему ещё более острой за годы пребывания на посту президента США.
Fox News: «только усугубил проблему» — Сноуден обвинил в лицемерии экс-президента США
Reuters

Скандально известный разоблачитель Эдвард Сноуден резко раскритиковал бывшего президента США Барака Обаму, сообщает Fox News.

По словам Сноудена, экс-глава Белого дома не только оказался лицемером в вопросе массовой слежки за населением, но и сделал эту проблему ещё более острой за годы пребывания на посту президента Соединённых Штатов.

«Может, Барак Обама действительно искренне хотел заняться этим позднее. Сегодня мы, однако, можем с уверенностью сказать, что это проблема, которую президент игнорировал оба своих срока и которую он не просто не решил, а по сути ещё больше усугубил», — заявил Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

В 2013 году, напоминает Fox News, Сноуден предал огласке засекреченную информацию и пролил свет на программу массовой слежки за населением, которую Агентство национальной безопасности США проводило при Обаме.

В то время как некоторые обвиняют Эдварда Сноудена в том, что из-за него Соединённые Штаты стали более уязвимыми, многие всё равно считают его героем и борцом за неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы, отмечает американский телеканал.

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источник
Fox News США Северная Америка
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