Fox News: «только усугубил проблему» — Сноуден обвинил в лицемерии экс-президента США

Скандально известный разоблачитель Эдвард Сноуден резко раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму, сообщает Fox News. По его словам, бывший американский лидер не только оказался лицемером в вопросе массовой слежки за населением, но и сделал эту проблему ещё более острой за годы пребывания на посту президента США.

Скандально известный разоблачитель Эдвард Сноуден резко раскритиковал бывшего президента США Барака Обаму, сообщает Fox News.

По словам Сноудена, экс-глава Белого дома не только оказался лицемером в вопросе массовой слежки за населением, но и сделал эту проблему ещё более острой за годы пребывания на посту президента Соединённых Штатов.

«Может, Барак Обама действительно искренне хотел заняться этим позднее. Сегодня мы, однако, можем с уверенностью сказать, что это проблема, которую президент игнорировал оба своих срока и которую он не просто не решил, а по сути ещё больше усугубил», — заявил Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

В 2013 году, напоминает Fox News, Сноуден предал огласке засекреченную информацию и пролил свет на программу массовой слежки за населением, которую Агентство национальной безопасности США проводило при Обаме.

В то время как некоторые обвиняют Эдварда Сноудена в том, что из-за него Соединённые Штаты стали более уязвимыми, многие всё равно считают его героем и борцом за неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы, отмечает американский телеканал.