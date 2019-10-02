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Die Welt: Стоун не вдохновлён Трампом и не боится критиков Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Известный режиссёр Оливер Стоун, снявший целый ряд документальных фильмов о президентах, рассказал в интервью Die Welt, почему он не верит теории о «вмешательстве» России в американские выборы и не боится нападок из-за своих контактов с Владимиром Путиным. Стоун также посоветовал американским политикам «заняться вопросами будущего», включая поиск альтернативных путей развития экономики, а не утомлять избирателей бесконечными спорами.
Die Welt: Стоун не вдохновлён Трампом и не боится критиков Путина
Reuters

«Казалось бы, они просто созданы друг для друга: Оливер Стоун, коренной житель Нью-Йорка, снявший три фильма об американских президентах, и Дональд Трамп, прошедший в Нью-Йорке путь от мелкого финансового мошенника до президента», — пишет Die Welt. Но сам режиссёр признался в беседе с корреспондентом, что его пока не посетило вдохновение для создания сценария, посвящённого Трампу, хотя он и не отвергает такую возможность.

Как считает Стоун, другая его картина, которая вышла в свет три года назад и была посвящена драматической истории Эдварда Сноудена, не смогла добиться в США такого же интереса публики, как и в Европе, из-за ошибочной стратегии прокатчика, отказавшегося от предварительного показа на Каннском кинофестивале.

«Ненавижу такое мышление. Ведь сегодня ужасно трудно вообще привлечь внимание к какому-нибудь фильму. Их просто слишком много. Но со «Сноуденом» мы хотя бы вернули затраты», — рассказал режиссёр в интервью Die Welt. Он также отметил, что на рынок каждый день закачиваются «бесчисленные» новые видеоматериалы, в результате чего наблюдается «переизбыток визуальной продукции», а интерес и внимание публики рассеивается.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, готов ли он рассмотреть биографию нынешнего президента США Дональда Трампа, Стоун выразил готовность рассмотреть подобный проект. Он также рассказал, что довольно близко знаком с историей Трампа, поскольку о нём очень много писали в различных СМИ. 

«Я вырос в Нью-Йорке, а он — классический тип нью-йоркского финансового мошенника, крупного торговца недвижимостью, самопиарщика, постоянно распространяющего вымыслы. Что меня в нём поражает больше всего, так это степень его самоуверенности. Это невероятно! Многие считают, что в глубине души он — нарцисс. А нарцисс всегда должен побеждать. Это опасно. Мы живём сейчас в прямо-таки шекспировские времена».

Режиссёр также подчеркнул, что он вряд ли соберётся снимать фильм о Трампе в ближайшем будущем, поскольку этот персонаж пока его не очень воодушевляет: «У меня сейчас нет вдохновения на написание сценария, — пояснил Стоун. Наверное, я слишком стар. Но посмотрим, что будет дальше».

В то же время возможность пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным заинтересовала именитого американского киношника куда больше, отмечает Die Welt. «Я очень горжусь этими интервью — четыре часа, и их посмотрели люди, которым было не всё равно», подчеркнул Стоун.

Он также заявил, что не особенно переживает из-за многочисленных нападок со стороны критиков, которые называют его «путинской марионеткой» и осуждают за контакты с русскими: «Но на меня нападали и по другим поводам. Американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в случае с Россией их глупость убийственна», — рассказал режиссёр в беседе с корреспондентом.

При этом Стоун выразил сомнения в том, что скандал из-за «российского вмешательства» в президентские выборы в США имеет под собой какие-то реальные основания. «Я ни секунды не верю, что русские оказывали влияние на этот процесс. Бред. При этом я никогда не думал, что Трамп победит», — пояснил он.

По словам режиссёра, он и в будущем планирует продолжить выпускать документальные фильмы на острые политические темы, чтобы у публики была возможность ознакомиться с разными точками зрения на эти проблемы. Стоун также считает крайне важным, чтобы в Европе посмотрели его картину «Открывая Украину», в которой была сделана попытка воссоздать историю Украины после развала СССР. «Они должны понять, что вся история носит более многогранный характер, чем её пытается представить американо-британская пропаганда», — заявил он в интервью Die Welt.

Стоун также отказался делать какие-либо прогнозы в отношении новых президентских выборов в США, однако отметил, что американские политики уже утомили своих избирателей бесконечными скандалами и расследованиями: «Демократы ведут себе как полные идиоты, продолжая педалировать свои расследования. Общественность давно устала от всей этой истории. Демократы могут навредить самим себе. Они настраивают людей против себя, и Трамп от этого только выиграет».

По его мнению, вместо споров и разногласий политикам следует научиться договариваться между собой, чтобы можно было «конкретно и позитивно заняться вопросами будущего» и предложить «альтернативные пути» для развития американской экономики. «Нам нужен нормальный диалог. Только так мы можем выйти из этой комичной ситуации. Но, к сожалению, мы живём в такое время, когда главное — это не суть, а сенсация», — заключил Стоун в интервью Die Welt.

 

 

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