NBC проверил, что можно узнать о человеке при помощи номера его телефона

Номер телефона человека или адрес его электронной почты предоставляет различным компаниям массу информации о нём и о том, как он живёт, убедился NBC News. Как отмечает телеканал, существует целый ряд многомиллиардных компаний, которые привязывают личную информацию о человеке к его номеру, а затем продают данные другим компаниям.

ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Мне необходим ваш номер…



Чаще всего запрашивается, а иногда и требуется, именно номер телефона.

ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Пожалуйста, введите десятизначный номер...

И вы всё время его сообщаете. Звоните ли вы в какую-либо компанию...

ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Рады снова вас приветствовать, Джейкоб.

ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News: У них уже есть мой номер.

...Или идёте за покупками.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Когда вы сообщаете свой номер, чтобы стать участником программы лояльности в вашем продуктовом магазине, скидка на товары, которую вы там получаете, достаётся вам не бесплатно. В обмен на неё магазин получает огромное количество информации о вас.

Компании используют ваш номер, для того чтобы отслеживать каждое ваше действие. Я узнал об этом, воспользовавшись своим мобильным телефоном, чтобы позвонить Патрику Джексону, разработчику программного обеспечения из Сан-Франциско.

Он использовал мой телефон, чтобы выбрать на удивление знакомое место для встречи.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Я жил здесь, когда мне было 24 года или 25 лет. Вы узнали это лишь при помощи моего номера?

ПАТРИК ДЖЕКСОН, эксперт в области конфиденциальности: Да, только при помощи вашего номера телефона.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Как?

Он лишь ввёл мой номер на нескольких сайтах в интернете и нашёл очень личную информацию обо мне, включая имя моей матери.

ПАТРИК ДЖЕКСОН: Имя вашей матери ****, вашего отца ****, также у вас есть сестра ****, и жена ****.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Это сумасшествие.

Существует целая индустрия огромных многомиллиардных компаний, которые привязывают такие идентификаторы, как ваш номер телефона, к вашей личной информации. Они анализируют её и продают другим компаниям, которые затем создают на вас досье.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Оказывается, мой номер телефона работает как маячок слежения. Он активирует создание баз данных на протяжении всей моей жизни. Это означает, что все, у кого есть мой номер, могут узнать всё что угодно обо мне. Например, в какие банк, магазин и аптеку я хожу. И не только это, но и ритм моей жизни: где я работаю, в какой тренажёрный зал хожу и где пью кофе.

Дэннис Ю возглавляет компанию по маркетингу, основанному на данных, Blitzmetrics. Он воспользовался моими данными, чтобы выбрать место, которое понравится мне, хотя мы никогда не встречались прежде.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Как вы узнали, что я захотел бы прийти сюда?

ДЭННИС Ю, руководитель компании Blitzmetrics: Вы дали мне свой номер телефона.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Вам не нужны…

ДЭННИС Ю: Нет, только эта часть информации. Нам известно, что вы любите ходить в походы.

Знаете это волшебное чувство, когда вы нашли идеальный для вас магазин.

ДЭННИС Ю: Скажем, вы купили одну из этих бейсболок в Lost Coast Outfitters, эта информация затем пойдёт в вашу базу данных. Возможно, её привяжут к вашему номеру телефона и адресу электронной почты партнёров магазина.

В это легко попасть, но вот выбраться отсюда трудно. Любая компания, которой вы даёте свой номер, вероятно, делится им со своими партнёрами.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Так что в следующий раз, когда кто-то попросит ваш номер в подобном месте, сначала подумайте об этом.

Джейк Уорд, NBC News, Сан-Франциско.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2019 года.