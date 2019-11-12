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NBC проверил, что можно узнать о человеке при помощи номера его телефона

Материал представлен в переводе ИноТВ
Номер телефона человека или адрес его электронной почты предоставляет различным компаниям массу информации о нём и о том, как он живёт, убедился NBC News. Как отмечает телеканал, существует целый ряд многомиллиардных компаний, которые привязывают личную информацию о человеке к его номеру, а затем продают данные другим компаниям.

ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Мне необходим ваш номер…

Чаще всего запрашивается, а иногда и требуется, именно номер телефона.
 
ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Пожалуйста, введите десятизначный номер...
 
И вы всё время его сообщаете. Звоните ли вы в какую-либо компанию...
 
ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Рады снова вас приветствовать, Джейкоб.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News: У них уже есть мой номер.
 
...Или идёте за покупками.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Когда вы сообщаете свой номер, чтобы стать участником программы лояльности в вашем продуктовом магазине, скидка на товары, которую вы там получаете, достаётся вам не бесплатно. В обмен на неё магазин получает огромное количество информации о вас.
 
Компании используют ваш номер, для того чтобы отслеживать каждое ваше действие. Я узнал об этом, воспользовавшись своим мобильным телефоном, чтобы позвонить Патрику Джексону, разработчику программного обеспечения из Сан-Франциско.
 
Он использовал мой телефон, чтобы выбрать на удивление знакомое место для встречи. 
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Я жил здесь, когда мне было 24 года или 25 лет. Вы узнали это лишь при помощи моего номера?
 
ПАТРИК ДЖЕКСОН, эксперт в области конфиденциальности: Да, только при помощи вашего номера телефона.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Как?
 
Он лишь ввёл мой номер на нескольких сайтах в интернете и нашёл очень личную информацию обо мне, включая имя моей матери.
 
ПАТРИК ДЖЕКСОН: Имя вашей матери ****, вашего отца ****, также у вас есть сестра ****, и жена ****.
  
ДЖЕЙКОБ УОРД: Это сумасшествие. 
 
Существует целая индустрия огромных многомиллиардных компаний, которые привязывают такие идентификаторы, как ваш номер телефона, к вашей личной информации. Они анализируют её и продают другим компаниям, которые затем создают на вас досье.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Оказывается, мой номер телефона работает как маячок слежения. Он активирует создание баз данных на протяжении всей моей жизни. Это означает, что все, у кого есть мой номер, могут узнать всё что угодно обо мне. Например, в какие банк, магазин и аптеку я хожу. И не только это, но и ритм моей жизни: где я работаю, в какой тренажёрный зал хожу и где пью кофе.
 
Дэннис Ю возглавляет компанию по маркетингу, основанному на данных, Blitzmetrics. Он воспользовался моими данными, чтобы выбрать место, которое понравится мне, хотя мы никогда не встречались прежде.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Как вы узнали, что я захотел бы прийти сюда?
 
ДЭННИС Ю, руководитель компании Blitzmetrics: Вы дали мне свой номер телефона.
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Вам не нужны…
 
ДЭННИС Ю: Нет, только эта часть информации. Нам известно, что вы любите ходить в походы.
 
Знаете это волшебное чувство, когда вы нашли идеальный для вас магазин.
 
ДЭННИС Ю: Скажем, вы купили одну из этих бейсболок в Lost Coast Outfitters, эта информация затем пойдёт в вашу базу данных. Возможно, её привяжут к вашему номеру телефона и адресу электронной почты партнёров магазина.
 
В это легко попасть, но вот выбраться отсюда трудно. Любая компания, которой вы даёте свой номер, вероятно, делится им со своими партнёрами. 
 
ДЖЕЙКОБ УОРД: Так что в следующий раз, когда кто-то попросит ваш номер в подобном месте, сначала подумайте об этом.
 
Джейк Уорд, NBC News, Сан-Франциско.
 
Дата выхода в эфир 10 ноября 2019 года.

 

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