NBC проверил, что можно узнать о человеке при помощи номера его телефона
ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Мне необходим ваш номер…
ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Мне необходим ваш номер…
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что выживший после падения из окна четырёхлетний ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter.
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова призналась, что не заметила возвращение прошлогодней произвольной программы на этапе Гран-при в Китае у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Представитель Госдепартамента США заявил, что у Соединённых Штатов «нет предпочтений» среди кандидатов в президенты в Боливии. По его словам, Вашингтон надеется на соблюдение демократической процедуры при проведении выборов.
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему он живёт и тренируется в Монако, несмотря на свою любовь к Москве.
Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что промоушен работает над организацией боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России.
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что Елизавета Туктамышева обладает потрясающей энергетикой.
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа оценил отставку боливийского лидера Эво Моралеса, а также выразил мнение, что произошедшее в стране можно рассматривать как «государственный переворот».
Россиянин Даниил Медведев ответил на слова грека Стефаноса Циципаса о том, что он не пойдёт в ресторан с четвёртой ракеткой мира после их первого матча группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о планируемых поправках, согласно которым иностранцы смогут покупать земли на Украине, только в случае положительного решения всеукраинского референдума.
Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что компания разработала мобильное приложение для доступа к банку данных съёмки Земли из космоса.
Баскетболисты «Химок» обыграли пермскую «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Актёр Игорь Савочкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку боливийского лидера Эво Моралеса, назвав это событие важным моментом для западного полушария, а также сигналом властям Венесуэлы и Никарагуа.
Россиянин Даниил Медведев заявил, что не продемонстрировал свой максимум в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом.
Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую в растрате средств Портового управления страны, к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу.
Российский боец смешанного стиля Роман Богатов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и обратился к американцу Тони Фергюсону.
Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве, сообщают «Дни.ру».
В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый по уголовному делу о насилии в отношении воспитанников интерната, сообщает СК России на своём сайте.
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» выбран в качестве филиала южной резиденции Деда Мороза, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу музея.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко о решении Киева отказаться от закупок электроэнергии у России.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало частицы урана на незаявленном объекте в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновлённый доклад о ядерной программе Тегерана.
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон поставлял украинцам оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал футбольного клуба.
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Организация американских государств (ОАГ) призвала законодательное собрание Боливии назначить новое руководство Высшего избирательного суда.
Московский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В берлинском районе Хеллерсдорф была обезврежена бомба весом 250 кг, сохранившаяся со времён Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция Берлина.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году.
В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза.
В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал фестиваль «Байкал. Магия воды», посвящённый самому глубокому и одному из крупнейших озёр на планете, сообщает ФАН.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о недоливе бензина на российских АЗС.
Гендиректор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин рассказал РИА Новости Крым, что строительство гражданской части военного аэропорта Бельбек начнётся в первом квартале 2020 года.
Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».
Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал перспективу роста тарифов на мобильную связь.
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев считает, что нападающему петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе не стоило подписывать контракт с известным агентом Жорже Мендешем.
В Ставропольском крае собрали около 73 тыс. тонн плодов и ягод. Урожай на 10% выше прошлогоднего, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Башкирии завели уголовное дело по факту покупки аварийного жилья для детей сирот, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал необходимость повышения цен на услуги сотовой связи.