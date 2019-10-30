Welt: у Европы появится своё цифровое облако

Гостям саммита по цифровой экономике в Дортмунде представили проект европейского облака под названием Gaia X, сообщает Welt. Цель — создать в Европе надёжную инфраструктуру для хранения и обмена данных, поясняет немецкий телеканал.

А тем временем Рурская область превратилась в настоящую IT-территорию. Именно поэтому немецкое правительство и решило провести там, в Дортмунде, саммит по цифровой экономике. На нём министр экономики Германии Петер Альтмайер представит проект европейского облака под названием Gaia X. Цель — создать в Европе надёжную инфраструктуру обмена данными.

Саммит по цифровой экономике немецкого правительства должен, по идее, указать дорогу в будущее. Встаёт, однако, вопрос, насколько продвинуты гости в вопросе цифровых технологий.

ГОСТЬ САММИТА: Обмен информацией, сделать заказы, договориться о встречах — всё это теперь делается при помощи цифровых технологий.

ВТОРОЙ ГОСТЬ САММИТА: Постоянно тестирую Alexa.

ТРЕТИЙ ГОСТЬ САММИТА: На работе я до сих пор охотнее возьму листок бумаги, чем сяду за компьютер.

Целевая группа саммита — высшее управленческое звено немецкой экономики. Ведь именно им, по словам уполномоченного Министерства экономики ФРГ по вопросам цифровой экономики Томаса Ярцомбека, предстоит продвигать цифровые технологии.

ТОМАС ЯРЦОМБЕК, депутат бундестага от партии ХДС: Когда речь заходила о цифровых технологиях и программном обеспечении, мы часто слышали, что всё это баловство и дело далёкого будущего, что это очень рискованно и что всем этим могут воспользоваться в преступных целях. Мы слишком долго спорили о рисках и теперь сильно отстаём от США и Китая.

В Фрауенгофском институте в Дортмунде будущее уже наступило: там работают над созданием искусственного интеллекта. Например, дроны самостоятельно строятся в звенья, а роботы автономно доставляют посылки.

АНДРЕАС ПИНКВАРТ, министр экономики федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия: Мы столкнулись с демографическим кризисом, и нехватка рабочей силы — для нас огромная проблема. Благодаря машинам мы сможем сохранить производство, если в будущем у нас не будет достаточного количества работников.

В компании Wilo, занимающейся производством насосов, к этому уже почти пришли. 300 миллионов евро фирма инвестировала в так называемую умную фабрику. Уже сейчас машины самостоятельно доставляют детали к месту сборки. Процесс внедрения цифровых технологий запущен.

Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года.