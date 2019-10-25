Эксперт: квантовые компьютеры Google бесполезны для практического применения

Достигнутое квантовыми компьютерами Google «квантовое превосходство» является выдающимся научным достижением, но оно представляет интерес только для учёных, рассказал эксперт Томмазо Каларко в интервью для Der Spiegel. Текущая мощность компьютеров Google не позволяет использовать их для решения практических задач, отметил Каларко.

Достижение «квантового превосходства» с помощью квантового компьютера является выдающимся прорывом фирмы Google, считает профессор Юлихского исследовательского центра Томмазо Каларко.

В своём интервью Der Spiegel Каларко объясняет: «квантовое превосходство» означает, что квантовый компьютер впервые сумел совершить расчёт, который невозможно совершить при помощи классического компьютера. Это проверялось следующим образом: квантовый компьютер решал математическую задачу, а затем её решение пытался повторить суперкомпьютер. Задача постепенно усложнялась и в какой-то момент суперкомпьютер уже не был способен осуществлять расчёты.

Впрочем, учёный рассказал, что поставленная перед компьютерами задача была совершенно абстрактной и не имела практической пользы: её единственной целью было показать превосходство квантового компьютера. Каларко отмечает, что произошедшее было исключительно научным достижением и квантовые компьютеры представляют интерес только для учёных, будучи абсолютно бесполезными в практическом использовании. «Сейчас с их помощью нельзя ни взламывать коды, ни решать другие полезные задачи. Для этого потребовался бы квантовый компьютер с мощностью в тысячи, если не в сотни тысяч кубитов. На данный момент мощность компьютера Google составляет 53 кубита. Это невероятное инженерное достижение, однако для практического применения этого слишком мало», — отмечает учёный.

По словам Каларко, следующим шагом является совершенствование технологии кубитов (квантового аналога обычных компьютерных битов). Ориентировочно это может занять около 20 лет: по мнению Каларко, если за такой срок необходимая технология не будет разработана, это будет знаком того, что у людей не хватает на это умений.

При этом Каларко заверяет, что всё это не означает, что квантовые технологии так и останутся в лабораториях. Он напоминает, что, помимо компьютеров, у квантовых технологий есть ещё целый ряд применений, которые можно использовать в различных сферах, к примеру, в медицине.