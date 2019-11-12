Байден: Россия «нарушит» суверенитет США ещё раз — если соцсети не станут социально ответственными

С помощью «вмешательства» в выборы Россия пытается «нарушить» американский суверенитет даже сейчас — в том числе и с помощью атак ботов на кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил он сам в эфире CNN. По словам политика, чтобы этому помешать, соцсети должны стать более социально ответственными и заботиться не только о том, как набить свой карман.

Я хочу дать слово Пегги Хьюген. Она фотограф и бывший журналист. Пегги, можете задавать ваш вопрос.

ПЕГГИ ХЬЮГЕН: Здравствуйте.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Здравствуйте, Пегги.

ПЕГГИ ХЬЮГЕН: Российское вмешательство в выборы и работу правительств по всему миру тревожит меня. Особенно это касается той роли, которую в атаке сыграли соцсети. Каким образом администрация Байдена защитит нашу демократию для будущих поколений?

ДЖО БАЙДЕН: Два замечания. Во-первых, вы, очевидно, в отличие от нашего президента не испытываете иллюзий, считая, что Россия не вмешивалась в выборы, не продолжает этим заниматься и не пытается в этот самый момент встрять в нашу политику — что является нарушением нашего суверенитета. Мне кажется, что тот факт, что Facebook, например, снял ту рекламу и удалил ботов… Например, как я уже говорил, я знаю, что Путин не хочет, чтобы я победил, потому что тысячи ботов использовались для атаки на меня.

Я считаю, что соцсетям нужно быть более социально ответственными в плане нашей демократии. Частично дело здесь в достоверности предоставляемой информации — как и в том, чтобы их заботило не только то, как набить свой карман. Здесь нужна ваша работа — работа журналистов. В Facebook вы не можете делать того, что делают они. Вы не можете сказать что угодно, а затем не признавать, что знаете, что это абсолютная ложь.

Мне кажется, что всё это немного вышло из-под контроля, и считаю, что нам подумать о введении для них правовой ответственности за осознанное распространение заведомо ложной информации (аплодисменты).

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.