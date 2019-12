Мировые СМИ о саммите «нормандской четвёрки»: хорошо уже то, что сели за стол переговоров

Встреча в нормандском формате в Париже между лидерами России, Украины, Франции и Германии не стала прорывом после «трёхлетнего паралича», но помогла переговорам «сдвинуться с мёртвой точки», считают мировые СМИ. Особое внимание было приковано к первой личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая, хотя и не принесла конкретных плодов, показала, что стороны могут вести диалог.

Поздно вечером 9 декабря в понедельник состоялась встреча «нормандской четвёртки», лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. СМИ обратили внимание, что последний раз саммит в таком формате проводился три года назад — в 2016 году, так что на новую встречу многие возлагали большие надежды.

Среди них — сам президент Франции Эммануэль Макрон, для которого, по мнению Le Parisien, проведение саммита с участием президента Путина стало ещё одним шагом на пути к сближению с Россией. А по этому пути Париж идёт уже несколько месяцев, начиная с визита российского лидера в резиденцию Макрона летом и заканчивая заявлениями французского лидера о «смерти мозга НАТО» и «переосмыслении отношений» с Кремлём. Отчасти, как считает The Wall Street Journal, нормандский формат был возрождён спустя три года, потому что на фоне растущей напряжённости в отношениях с Вашингтоном Эммануэль Макрон хотел восстановить «дипломатический квартет, в котором не было бы США».

«Сдвинулись с мёртвой точки»

«Долгожданные переговоры» по Украине длились несколько часов, однако, как отметили многие издания, включая The Daily Telegraph, «прорыва» так и не принесли. По большей части стороны подтвердили основные положения Минского соглашения, достигнутого ещё четыре года назад в белорусской столице.

Правда, как сообщает The Independent, ссылаясь на «высокопоставленного кремлёвского инсайдера», Москва понимает, что у президента Зеленского мало шансов выполнить минские договорённости и остаться у власти. «Ни один украинский президент не сможет выполнить Минские соглашения в том виде, в каком они существуют, не спровоцировав революцию. Решения не существует. Могут быть улучшения и ухудшения. Но растёт понимание, что это замороженный конфликт и останется он с нами на следующие 100 лет», — цитирует британская газета свой источник.

Зато официально участники саммита настроены куда позитивнее. Так, Ангела Меркель констатировала, что стороны «сдвинулись с мёртвой точки». «Мы не нашли магического решения всех проблем, но мы движемся вперёд», — так охарактеризовал результаты встречи Эммануэль Макрон.

«Много затрат и мало плодов», — резюмировала австрийская газета Der Standard. Впрочем, зная все расхождения заранее, прорыва ожидать и не следовало — хорошо уже то, что «все стороны договорились договариваться дальше, то есть поддерживать переговорный процесс».

Как рассуждает испанское издание El País, многочасовые переговоры действительно не решили конфликт и, пожалуй, судя по результатам пресс-конференции, лишь расширили список тем, по которым у сторон есть разногласия. Однако всё это «открывает перспективу для диалога» после, как выразилась El Periodico, «трёхлетнего паралича».

«Возможно, оттепель, но не мир, по крайней мере пока», — такую, можно сказать, оптимистичную оценку саммиту дала обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. В конце концов, для французской дипломатии, много сил вложившей в организацию переговоров, было важно уже продемонстрировать на итоговом фото рукопожатие украинского президента с Владимиром Путиным.

Отпор Зеленского и «жесты доброй воли» Путина

Кстати, стоит отметить, что в Париже состоялась первая личная встреча между главой Кремля и новым украинским президентом, который, как напомнила The Daily Telegraph, во время своей предвыборной кампании обещал в случае победы положить конец конфликту на востоке страны. По словам Bloomberg, Зеленский добивался встречи с Путиным ещё с июля. И теперь, договорившись об обмене военнопленными и отводе части войск из зоны конфликта, лидеры двух стран «вдохнули новую жизнь» в попытки закончить войну на Украине.

SRF полагает, что уже сам факт, что украинский и российский президенты «сидят за одним столом и вместе отвечают на вопросы СМИ», указывает на прогресс в переговорах. Правда, изучив «язык тела» Зеленского и Путина, канал Al Jazeera счёл, что оба лидера демонстрировали «прохладное отношение» друг к другу, и заметил, что президенты не поддерживали визуальный контакт. «У него другая природная биомеханика», — объяснил впоследствии Зеленский, говоря о том, как сильно они не похожи с российским президентом по темпераменту.

Как сообщил CNN, даже появление двух лидеров на саммите контрастировало друг с другом: украинский президент приехал на «неприметном Renault», а глава Кремля — на бронированном чёрном лимузине. На переговорах Путин и Зеленский подобрались к «важному следующему шагу» — пообещали, что будут решать вопрос с проведением местных выборов в «сепаратистских регионах» на востоке Украины. Однако, когда именно всё это должно произойти, лидеры предпочли не обсуждать. Так же как и вопрос Крыма, который Москва считает закрытым.

Перед встречей Зеленский, которого все упрекают в недостатке опыта, оказался под сильным давлением и столкнулся с громкими призывами оппозиции не идти на уступки Путину под лозунгом «Нет капитуляции!», отметила The Guardian. Но на взгляд SRF, украинский лидер сумел «дипломатично, но решительно дать отпор российскому президенту». Впрочем, у последнего, по описанию The New York Times, «опытного мастера глобальной интриги», всё равно на руках были «все козыри», настаивает Die Zeit. Libération подтверждает: Путин приехал в Париж «в сильной позиции» — у него всё под контролем и он готов на «жесты доброй воли, которые с политической точки зрения ему ничего не стоят».

В целом, как подчеркнул CNN, в конечном счёте беседа между главами России и Украины с глазу на глаз, хотя и не решила основных вопросов относительно того, кто получит контроль над восточной границей Украины после выборов, «по крайней мере показала, что лидеры могут вести диалог». Ведь не то что без диалога — без хороших отношений с Россией, «по меньшей мере настолько же хороших», как с Западом, Украина никогда не сможет добиться существенных улучшений в своей стране, утверждает корреспондент Welt Кристоф Ваннер.