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«У него другая природная биомеханика»: Зеленский поделился впечатлениями о первой встрече с Путиным

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Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями о Владимире Путине после встречи «нормандской четвёрки» в Париже. Как передаёт «СТРАНА», Зеленский заявил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого, поскольку у Путина «другая природная биомеханика».
«У него другая природная биомеханика»: Зеленский поделился впечатлениями о первой встрече с Путиным
Reuters

После пресс-конференции лидеров «нормандской четвёрки» в Париже Владимир Зеленский пообщался с журналистами и поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине. Как пишет «СТРАНА», на вопрос представителей СМИ, каким ему показался Путин, президент Украины ответил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого.

«Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.

Он добавил, что первоначально на разговор с Путиным было отведено 20 минут, но встреча длилась час.
 
«Говорили все вместе, а потом вдвоём. Были поступки. Я это ощутил. Про общие выводы пока рано говорить», — добавил Зеленский.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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