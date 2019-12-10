«У него другая природная биомеханика»: Зеленский поделился впечатлениями о первой встрече с Путиным

Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями о Владимире Путине после встречи «нормандской четвёрки» в Париже. Как передаёт «СТРАНА», Зеленский заявил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого, поскольку у Путина «другая природная биомеханика».
После пресс-конференции лидеров «нормандской четвёрки» в Париже Владимир Зеленский пообщался с журналистами и поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине. Как пишет «СТРАНА», на вопрос представителей СМИ, каким ему показался Путин, президент Украины ответил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого.
«Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.
Он добавил, что первоначально на разговор с Путиным было отведено 20 минут, но встреча длилась час.
«Говорили все вместе, а потом вдвоём. Были поступки. Я это ощутил. Про общие выводы пока рано говорить», — добавил Зеленский.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Госдумы Дмитрий Носов рассказал о системе применения допинга, которая существовала в период работы Григория Родченкова руководителем московской антидопинговой лаборатории.
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс в своём материале о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России позволила себе неуважительное высказывание относительно российского гимна и флага.
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом. По её словам, с украинской стороны подтверждено 88 человек, со стороны ДНР — 53.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города Юрия Лужкова. По его словам, Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период и сделал для города и его жителей многое.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Как сообщает РЕН ТВ, экс-глава российской столицы умер в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что вопрос участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира российских спортсменов с допинговым прошлым требует дополнительного обсуждения.
Полиция начала расследование по факту гибели людей в результате извержения вулкана в Новой Зеландии. По последним данным, пять человек погибли, восемь пропали без вести и десятки получили серьёзные травмы.
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о том, что российский закон об иностранных агентах «не симметричен» американскому и что RT «свободно» работает в США.
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.